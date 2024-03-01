CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023 yılında devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirin rekor düzeyde artarak 28 milyar 401 milyon liraya yükseldiğine dikkat çekti. İktidarın devleti kumar gelirlerine bağımlı hale getirdiğini söyleyen Ateş, "2023 yılında talih kuşu devletin başına kondu. Şans oyunları vergilerinden tam 28 milyar 401 milyon lira gelir elde edildi. Bir önceki yıla göre artış yüzde 175 olarak gerçekleşti." dedi.
Ateş, "2019 yılında 1 milyar 681 milyon lira olan gelir, 2023 yılında 28 milyar 401 milyona sıçradı. İktidardan ümidi kesen yurttaş; çareyi şans oyunlarında arıyor. Son dört yılda devletin şans oyunlarından elde ettiği gelir, 15 kattan fazla arttı" değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile yılbaşındaki şans oyunları vergi oranlarının yarıya düşürülmesinin kumar alışkanlığını teşvik ettiğini ifade eden Ateş şunları söyledi:
"Ekonomik buhrandan çaresiz kalan yurttaşlar çıkışı şans oyunlarında arıyor. Devletin şans oyunları vergi gelirleri kriz derinleştikçe rekor üzerine rekor kırıyor. Şans oyunları vergisinden devlet 2019'da 1 milyar 681 milyon lira, 2020 yılında 3 milyar 463 milyon lira, 2021 yılında ise 6 milyar 91 milyon lira gelir elde etmişti. 2022 yılında şans oyunları vergi geliri 10 milyar 300 milyona yükseldi.
2023 yılında ise yüzde 175 artış oranı ile 28 milyar 401 milyon lira rekor gelir elde edildi. Talih Kuşu yurttaşların üzerinde döndü dolaştı, en son gelip devletin başına kondu. Şans oyunları iktidar eliyle kaynak yaratmak için teşvik ediliyor. Vatandaşın ikramiye umudu, bütçe açıklarına yama yapılıyor. Vatandaş bir ümit elindeki üç kuruşu da şans oyunlarına kaptırıyor. Toplumsal bunalım giderek katlanıyor. Vatandaş çaresizce şans oyunlarından medet umuyor."
Son Dakika › Politika › Devletin şans oyunlarından aldığı vergilerde rekor artış - Son Dakika
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