CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin asgari ücret talebini açıkladı. Başarır, en düşük asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini belirtti ve hükümete 'Eğer bunu yapmayacaksanız çekin gidin' çağrısında bulundu. Başarır, Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştirdi ve Cumhurbaşkanı'nın uçak harcamalarını gündeme getirdi. Ayrıca, hükümetin emeklilere ve işçilere yeterli desteği sağlamadığını ifade etti.

06.11.2024 15:32  Güncelleme: 15:54
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında partisinin asgari ücret beklentisini açıkladı.

"150 MİLYON DOLARLIK BİR HARCAMA YAPILMIŞ"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlıkların bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Başarır, "Arkadaşlarımız komisyonda yoğun bir mücadele veriyor. Raporlarda da harcamaları daha net olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın uçak merakıyla başlamak istiyorum. Cidden inanılır gibi değil. Emeklinin, işçinin, 86 milyonun durumu ortadayken Saray'ın çok değişik bütçe kalemleri ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın kaç tane uçağı bilmiyoruz. Bir harcama kalemi ortaya çıktı. 2023 yılının kesin hesabına göre paranın nereye harcandığını görüyoruz. Saray'ın 2023 yılında Saray'ın hava taşıtları ile ilgili 1 milyar olan hesap yıl sonunda 4,5 milyara çıkıyor. Yani 150 milyon dolarlık bir harcama yapılmış. Beyefendi yeni bir uçak almış. Ben kendisine sormak isterim; 2025 yılında 'uyuşturucu ile mücadele ederim' diyorsun 9 milyarlık bir para ayrılıyor. 2025 bütçesinde gençler için 8 milyarlık bir para var ama 4,5 milyara uçak almışsın. Ben liderlerin değişik koleksiyonlarını anlıyorum, tespih, antika araç gibi. Beyefendi uçak koleksiyonu yapıyor. Bu bir ruh hastalığı. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Bir parça utanmanız varsa çıkın bunu açıklayın. Bir yıldır bu Meclis'te emeklinin, EYT'linin durumu, sağlık konuşulurken uçağını sat, korumanı azalt diyor. Bir parça hukukla yönetilen bir ülkede böyle bir harcama kalemi olamaz. Hakikaten bu adam uçmuş. Böyle bir harcama kalemi olamaz. Bu parayı nereye harcadığını söylesin. 86 milyona şikayet ediyorum; emekliye, işçiye, kirasını ödeyemeyen yüzbinlere şikayet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Net rakam verildi! CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu

"SUÇUNU ORTAYA ÇIKARIYOR AMA TIK YOK"

Başarır, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Hakikaten yönetilemeyen bir ülke var. Dün Genel Kurul'da eski Aile Bakanı Derya Yanık'a '420 bin engelli yurttaşımıza ödenek yapmanız gerekirken engelli olmayanlara yapmışsınız' dedik. Cevap bekliyorduk, kendisinden önceki bakan Zümrüt Selçuk zamanında yaptığını söylüyor. Bir bakan bir iddiayı yanıtlarken diğer bakanın suçunu ortaya çıkartıyor ama ülkede tık yok. Sağlık Bakanı soruşturmanın çok önce yapıldığını söylüyor, soruşturmayı bilmesine rağmen o hastaneler çalışıyor ve çocuklar ölmeye devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken 'yine enflasyona ezdirmeyecek bir karar açıklayacağız' diyor. Demek ki bugüne kadar işçinin enflasyona ezildiğini kabul eden bir bakan var. Adalet Bakanı Narin cinayetinde akıllara ziyan ifadelerde bulunuyor. Hala failler yok, 19 gün sonra kızımızı bulduk. Dosyayla ilgili ilk gün duyduğumuz neyse şu anda aynı şeyler. Adalet Bakanı bu soruşturmanın iyi gittiğini söylüyor. Yönetilemeyen bir Türkiye var."

"30 BİN LİRA EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET OLMALI DİYORUZ"

Partisinin asgari ücret talebini de açıklayan Başarır, en düşük asgari ücret30 bin TL olması gerektiğini söyledi. Başarır, "Türkiye'de gündem emeklinin, işçinin durumu olması gerekirken AKP'nin yarattığı akıl dışı gündemi konuşuyoruz. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 48,6. Merkez Bankası yüzde 38 hedefliyordu, iktidar 41,5. Demek ki enflasyon hedefi tutmadı. Bu Mehmet Şimşek bu ülkeye geldiği zaman enflasyon yüzde 38'lerde şimdi yüzde 75'lere gelmiş. Çok kötü yönetilen bir ekonomi, akıl dışı yöntemler kullanan bir bakan. Ülkenin geldiği hal bu. Emekliye umut yok, asgari ücret için umut yok ama zam oranı aşağı yukarı belli. Bu enflasyon oranında bir zam yaptığınızda bu insanlar nasıl geçinecek? 17 bin lira olan asgari ücret bu enflasyonla zaten 10 binlere düşmüş. CHP grubu olarak 30 bin lira en düşük asgari ücret olmalı diyoruz. Eğer bunu yapamıyorsanız artık çekin gidin. Bir iktidar emeklisine, işçisine, halkına bu zulmü yapıyorsa, bakamıyorsa, bayat ekmek kuyruklarında, çürük meyve sebze başında bekletiyorsa o iş bitmiştir. Baharda getirin sandığı. Siz yapamıyorsunuz son seçimlerin birinci partisi CHP kurtarsın." diye konuştu.

CHP\'nin asgari ücret talebi belli oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Yüksel:
    Mahir başarır soyadın gibi ol ilk once kendi belediyelerinde çalışanlarının maaşlarını iyileştir sonra devler işlerine karış 11 9 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    kendi bekediyelerinedeki rakamları biliyoruz danışmanlar haricinde hepsi ağlıyor 9 4 Yanıtla
  • Şuayip Alural:
    Ali Mahir'e soralım.Kendi çalışanlarına kaç para veriyor. 9 2 Yanıtla
  • Temur Altuntaş:
    Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet kutlamaları için konser paralarını emekliye maaş olarak gönderin lütfen CHP yöneticileri biraz insan olun insan PKK'nın Değirmene su taşımayı Allah sizin şerinizden bu milleti ve İslam âlemini korusun 6 4 Yanıtla
  • Karakartal:
    Kartal Maltepe kadiköy Ataşehir buraların zamlarınıda artırın önce 5 1 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Bunun partiyle bir bağlantısı olmaması gerekiyor bu bir hak yaşam standartı İnsanların alım gücü yükseltilmeli hak hukuk adalet ön planda olmalı 2 0 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    bunların vereceği en fazla 25 bin 1 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Uc-bes sumuklu insanlara sahne aldirip milyonlari car-cur edip milletin parasini olur olmaz yerlerde harcayin-harcasinlar ;sonra gel mecliste asgari ucretin artirilmasi konusunda ahkam kesin.Fakir namussuzluk yapar;basi one egilir,serefi bes paralik olur;nufuzlu varlikli insanlar ahlaksizlik yapar serefi artar; omuzlarda tasinir.Maalesef ulkemizin icinde bulundugu durum bu. 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    çok laf yalansız çok mal haramsız olmazmış.o uçaklar kendi zimmetindeyse haramdır 0 0 Yanıtla
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