CHP\'nin Esenyurt\'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın Esenyurt Belediye Başkan Adayı olacağı iddiası üzerine gelmesi dikkat çekerken Tekin'in istifa açıklamasında partisine yaptığı eleştiriler öne çıktı. Tekin, istifa açıklamasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" ifadelerine yer verdi.
Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP'yi "Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı" cümleleriyle eleştirirken şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,
Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.
Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."
17 Haziran 1964'te Ardahan Göle'de doğan Gürsel Tekin, Kars Alparslan Lisesi'ni bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu.
1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.
2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin, sosyal medyadan duyurduğu istifasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" gibi ifadelerle partisini eleştirdi.
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Son Dakika › Politika › CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti - Son Dakika
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