Vizyon toplantısında dikkat çekmişti! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vizyon toplantısında dikkat çekmişti! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma odağı oldu

05.12.2022 10:52

CHP'nin gerçekleştirdiği "İkinci Yüzyıla Çağrı" vizyon toplantısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, toplantıda öne çıkan isimlerden biri de partinin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda bulunan Hacer Foggo'ydu. Foggo'yu ilk kez vizyon toplantısında görenler hakkında bilgi edinmek için internette arama yapmaya koyulurken, 2015'te yaptığı ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı ise büyük ses getirdi.

CHP'nin İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdiği İkinci Yüzyıla Çağrı isimli toplantıda Hacer Foggo öne çıkan isimlerden biriydi.

2015 YILINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM TARTIŞMA YARATTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran toplantının ardından herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Foggo'nun biyografisini merak edip internette aramaya koyulurken 2015 yılında yaptığı ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı ise büyük tartışma yarattı.

"44 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ" NOTUNU DÜŞTÜ

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü.

Vizyon toplantısında öne çıkmıştı! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma yarattı

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım vizyon toplantısının ardından yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisini çekti.

HACER FOGGO KİMDİR?

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan ve derin yoksulluk alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. Hacer Foggo, ağırlıklı olarak insan hakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane'de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı, davalar açılmasını sağladı.

Vizyon toplantısında öne çıkmıştı! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma yarattı

UĞUR MUMCU DAYANIŞMA ÖDÜLÜNÜ ALDI

Sosyo ekonomik nedenlerle okula devam etmeyen, okul terk eden çocuklara yönelik 2016 yılında Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi'ni kurdu. Pandemi döneminde 18 Mart 2020 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Derin Yoksulluk Ağı'nı kurarak temel ihtiyaçlara ulaşamayan 3 binden fazla aileye gıda, tablet vb. gönderilmesini sağladı. Yerel yönetim, siyasi partiler ve kamu ile derin yoksulluk konusunda toplantılar yaptı, öneriler sundu. 2022 yılı Mart ayında CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nin kurucusu ve Koordinatörü olarak ülke çapında yoksullukla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2022 yılında Uğur Mumcu Dayanışma ödülünü aldı. Kırmızı Püskül adında bir inceleme ve Askıda Hayatlar- Yoksulluk Günlükleri adında yayınlanmış kitapları var.

YORUMLAR (1)
  • Bahri Fazlıoğlu: EY TÜRK MİLLETİ ŞAŞIRDIKMI ???? ASLA BU KRİPTO ZİHNİYET NE TÜRK'Ü NE MÜSLÜMANIM SEVER NOKTA !!!!!!!!!! Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
500
Evlilik videosuyla tanınan Tahir'in sözleri yürek burktu: Tahir'i dövmesinler engellidir, sakattır, herkes yardım etsin Tahir'e Evlilik videosuyla tanınan Tahir'in sözleri yürek burktu: Tahir'i dövmesinler engellidir, sakattır, herkes yardım etsin Tahir'e CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' Buluşması… Hacer Foggo: 'Yoklukta ve Yoksullukta Değil Varlıkta ve Hep Birlikte Zenginleşmede Buluşacağız' CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' Buluşması… Hacer Foggo: 'Yoklukta ve Yoksullukta Değil Varlıkta ve Hep Birlikte Zenginleşmede Buluşacağız'

Sosyal Medya, Hacer Foggo, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Vizyon toplantısında dikkat çekmişti! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma odağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti
11:02 İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torunu için seçtiği isim
10:57 MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi
10:54 Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi
10:51 Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor
10:21 Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi
10:04 18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu
09:58 Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
09:57 Altın Kelebek'te En İyi Rapçi Ödülü'nü alan Sefo'nun sahne kostümü tiye alındı: Robot Babür olmuş
09:45 Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 11:29:25. #1.11#
SON DAKİKA: Vizyon toplantısında dikkat çekmişti! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement