Vizyon toplantısında dikkat çekmişti! CHP'li Hacer Foggo'nun 2015'te yaptığı paylaşım tartışma odağı oldu

CHP'nin İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdiği İkinci Yüzyıla Çağrı isimli toplantıda Hacer Foggo öne çıkan isimlerden biriydi.

2015 YILINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM TARTIŞMA YARATTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran toplantının ardından herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Foggo'nun biyografisini merak edip internette aramaya koyulurken 2015 yılında yaptığı ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı ise büyük tartışma yarattı.

"44 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ" NOTUNU DÜŞTÜ

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım vizyon toplantısının ardından yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisini çekti.

HACER FOGGO KİMDİR?

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan ve derin yoksulluk alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. Hacer Foggo, ağırlıklı olarak insan hakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane'de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı, davalar açılmasını sağladı.

UĞUR MUMCU DAYANIŞMA ÖDÜLÜNÜ ALDI

Sosyo ekonomik nedenlerle okula devam etmeyen, okul terk eden çocuklara yönelik 2016 yılında Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi'ni kurdu. Pandemi döneminde 18 Mart 2020 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Derin Yoksulluk Ağı'nı kurarak temel ihtiyaçlara ulaşamayan 3 binden fazla aileye gıda, tablet vb. gönderilmesini sağladı. Yerel yönetim, siyasi partiler ve kamu ile derin yoksulluk konusunda toplantılar yaptı, öneriler sundu. 2022 yılı Mart ayında CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nin kurucusu ve Koordinatörü olarak ülke çapında yoksullukla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2022 yılında Uğur Mumcu Dayanışma ödülünü aldı. Kırmızı Püskül adında bir inceleme ve Askıda Hayatlar- Yoksulluk Günlükleri adında yayınlanmış kitapları var.