CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü

15.09.2025 10:41
Gözler CHP'nin kurultay iptal davasından çıkacak karara çevrilmişken davanın görüldüğü mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı "Kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için 'kriminal faaliyetler' yürütüldü" derken CHP'li avukatlar "Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü, sensin kriminal" tepkisini gösterdi.

CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

CHP'nin avukatları davaya katılan tarafların yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesini isterken hakimden olumsuz yanıt gelmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN AVUKATINDAN OLAY İDDİA

Davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı ile CHP'li avukatlar arasında sık sık gerginlik yaşandı. Savaş'ın avukatının "Kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için 'kriminal faaliyetler' yürütüldü" çıkışına CHP'li avukatların "Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü, sensin kriminal" yanıtı vermesi üzerine salonda küçük çaplı bir gerginlik yaşandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysel akdaş:
    Laikuslar yiyin len birbirinizi önce İzmir'deki çöpleri toplayın sonra ülkeyi yönetmeye talip olun sizi gidi sizi cambazlar sizi 8 8 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    lütfi gibi bir akpli devşirmeyi partiye alırsanız sonuç bu olur işte neyse chp temizleniyor sn özel hiç kızmayın biz istesek bukadar haini bulamazdık 6 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    alavere dalavere abuk subuk işler yolsuzluk hırsızlık paris eğlencesi konserler delege satın alma rüşvet bu ülkeyi terörden daha fazla tehtit eden liyakatsiz iktidar olacak partilerdir geleceğimiz tehlikededir umarım chp nin başına akılı selim bir lider gelir ve partiyi toparlar bir lider konsere paris eğlencesi ne müsade etmez heleki dar gelirli milyonlarca insanın vergisinin çar cur edilmesine müsade etmez etmemeliydi 6 5 Yanıtla
    5032Sy:
    bu saatten sonra chp yi lider kurtarmaz, bütün kadroyu ihraç edip chp yeniden dizayn edilmeli, o zaman İmam hatipli olarak bende oy veririm 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:17
