CHP\'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü

CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

CHP'nin avukatları davaya katılan tarafların yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesini isterken hakimden olumsuz yanıt gelmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN AVUKATINDAN OLAY İDDİA

Davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı ile CHP'li avukatlar arasında sık sık gerginlik yaşandı. Savaş'ın avukatının "Kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için 'kriminal faaliyetler' yürütüldü" çıkışına CHP'li avukatların "Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü, sensin kriminal" yanıtı vermesi üzerine salonda küçük çaplı bir gerginlik yaşandı.