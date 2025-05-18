CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin İzmir\'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Terörsüz Türkiye"nin bu ülkede yaşayan, vatanını, milletini, bayrağını, bu toprakları, bu coğrafyayı seven her bir yurttaşın ortak temennisi olduğunu belirtti.

18.05.2025 16:36
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Terörsüz Türkiye"nin bu ülkede yaşayan, vatanını, milletini, bayrağını, bu toprakları, bu coğrafyayı seven her bir yurttaşın ortak temennisi olduğunu belirtti.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına İzmir'den çevrim içi bağlanan Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Partisinin yarın İzmir'de mitingi olacağını belirten Yücel, "Milyonlarca vatandaşımızın hem yaşanan hukuksuzluğa itiraz ettiği hem de Ekrem Başkan ve yol arkadaşlarına sahip çıktığı süreç, Samsun, Yozgat, Konya, Mersin ve Van mitinglerimizle devam etti. Yarın da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda olacağız." dedi.

Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar başladığını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Esenyurt ile başlayan süreç Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla ve Beyoğlu meclis üyelerimize uzandı. Ardından Beykoz'a, sonrasında Sarıyer eski belediye başkanımıza ve bürokratlarına, sonrasında Beşiktaş'a. En son da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'nin bürokratlarına, Ekrem Başkan'ın avukatına, avukatının avukatına, eşi Dilek İmamoğu'nun ağabeyine ve nicelerine soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar yapıldı. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Akın Gürlek ve ekibi İstanbul Adliyesi'ne atanmadan önce koskoca İstanbul'da cumhuriyet savcısı yok muydu?"

Yücel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında geçen hafta da savunmasından dolayı bir soruşturma başlatıldığını belirterek, "Neymiş, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan alınan ifadesinde, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş. Siz İmamoğlu'na istediğiniz yaftayı yapıştırıp, akla hayale gelmeyecek ithamlarda bulunacaksınız, o kendini savunmayacak öyle mi?" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirme bulunan Yücel, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye bu ülkede yaşayan, vatanını, milletini, bayrağını, bu toprakları, bu coğrafyayı seven her bir yurttaşımızın ortak temennisidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci destekleyeceğimizi ancak 3 kırmızı çizgimiz olduğunu daha önce ifade etmiştik. Sürecin kapalı kapılar ardında değil şeffaf bir şekilde yürütülmesi, bu meselenin çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması, şehit aileleri ve gazilerimizi incitecek bir iş yapılmaması."

Yücel, İzmirlileri yarın yapılacak mitinge davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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