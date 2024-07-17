CHP Sözcüsü Yücel: Tanju Özcan'ın 'kınama' cezası ile cezalandırılması için disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Sözcüsü Yücel: Tanju Özcan'ın 'kınama' cezası ile cezalandırılması için disiplin kuruluna sevk edildi

Geniş Video İzle

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

17.07.2024 20:57  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Yücel: " Tanju Özcan'ın 'kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yücel, partisinin genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Yücel, İzmir'de meydana gelen sağanak yağışın ardından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin meydana gelen olayda kusur ya da ihmali olanların titizlikle araştırılması ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Bir gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, "Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan'ın MYK'nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca 'kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" cevabını verdi.

CHP Sözcüsü Yücel: Tanju Özcan\'ın \'kınama\' cezası ile cezalandırılması için disiplin kuruluna sevk edildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya, Tanju Özcan, Deniz Yücel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Yücel: Tanju Özcan'ın 'kınama' cezası ile cezalandırılması için disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
19:05 Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu Evleri su bastı, yollar göle döndü Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü
18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 22:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Yücel: Tanju Özcan'ın 'kınama' cezası ile cezalandırılması için disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement