CHP ve DP Liderlerinden Siyasi İttifak Vurgusu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Özel ve Uysal ortak basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizen Özel, "Demokrat Parti, kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleri ile güven tazeledi. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla, hem de değerlendirmeleriyle, hukuk sisteminin ve adaletin alet edildiği süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya olduğu zorluklara dostça yanında oldukları için teşekkür ediyorum. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriyor. Hangi evresinde olduğunu bilmiyoruz fakat sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Bu duruma en net reaksiyonu vermek durumundayız. Partimin yetkili kurulları ile yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında, geçtiğimiz dönemlerde istişarelerde bulunduğumuz ve ittifak yaptığımız Demokrat Partisi Genel Başkanı'nı da bu süreçte bilgilendirme fırsatını yakaladım. Güncel siyasi meseleleri, dünya ve Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlara karşı Türkiye çıkarlarını korumak üzere karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Bundan sonra Türkiye ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'CHP OMUZ OMUZA VERDİĞİMİZ BİR SİYASİ PARTİDİR'

Türkiye'nin can alıcı bir gündem içinde olduğunu vurgulayan Gültekin Uysal, "Türkiye'nin can alıcı bir gündemi var ve içine girdiği bir tarih, siyasi süreç var. 1 Ekim 2024 itibariyle iktidarın Türkiye'yi daha da içe kapatarak demokrasimizin oksijenini tüketeceği sürükleme niyetini bugünden bugüne yaşananlar zaten teyit ediyor. Adeta ikinci meşrutiyetin önümüzde sopalı seçimleri diyebileceğimiz demokratik rekabeti yok etme noktasına kadar varabilecek bir siyaset sürecin kodlandığını da yaşananlardan idrak edebiliyoruz. Bütün bu değerlendirmelerimiz Sayın Genel Başkan'ın heyetiyle beraber karşılıklı iyi niyet çerçevesinde paylaşma imkanı bulduk. Önümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok partili hayata geçtiği günden bugüne elden ele yükselen bayrağını inşallah yarınlara topyekün Cumhuriyet'in değerleriyle beraber taşıyacağımız noktasında zaten çok uzun süredir 16 Nisan referandumundan bu yana kurumsal olarak da pek çok süreçte iş birliği ve omuz omuza verdiğimiz bir siyasi partidir. O açıdan da önümüzdeki süreç siyasi partiler kendi cephesinden değerlendirmelerini yapacaklardır. Ama asıl olan demokratik rekabet zeminini koruyabilmektir. Bugün Türk siyaseti, Türk demokrasisi, muhalefet, muhalefet partileri, muhalefet siyasetçileri bir abluka altında bunu da ancak topyekun bir mücadeleyle yıkılabileceği inancı içerisindeyiz" dedi.