CHP ve DP Liderlerinden Siyasi İttifak Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP ve DP Liderlerinden Siyasi İttifak Vurgusu

CHP ve DP Liderlerinden Siyasi İttifak Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında, Türkiye'nin siyasi durumu ve demokrasiye dair önemli mesajlar verdiler. Taraflar, koalisyon ruhu ile hareket edeceklerini belirtti.

13.02.2025 19:47  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Özel ve Uysal ortak basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizen Özel, "Demokrat Parti, kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleri ile güven tazeledi. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla, hem de değerlendirmeleriyle, hukuk sisteminin ve adaletin alet edildiği süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya olduğu zorluklara dostça yanında oldukları için teşekkür ediyorum. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriyor. Hangi evresinde olduğunu bilmiyoruz fakat sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Bu duruma en net reaksiyonu vermek durumundayız. Partimin yetkili kurulları ile yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında, geçtiğimiz dönemlerde istişarelerde bulunduğumuz ve ittifak yaptığımız Demokrat Partisi Genel Başkanı'nı da bu süreçte bilgilendirme fırsatını yakaladım. Güncel siyasi meseleleri, dünya ve Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlara karşı Türkiye çıkarlarını korumak üzere karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Bundan sonra Türkiye ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'CHP OMUZ OMUZA VERDİĞİMİZ BİR SİYASİ PARTİDİR'

Türkiye'nin can alıcı bir gündem içinde olduğunu vurgulayan Gültekin Uysal, "Türkiye'nin can alıcı bir gündemi var ve içine girdiği bir tarih, siyasi süreç var. 1 Ekim 2024 itibariyle iktidarın Türkiye'yi daha da içe kapatarak demokrasimizin oksijenini tüketeceği sürükleme niyetini bugünden bugüne yaşananlar zaten teyit ediyor. Adeta ikinci meşrutiyetin önümüzde sopalı seçimleri diyebileceğimiz demokratik rekabeti yok etme noktasına kadar varabilecek bir siyaset sürecin kodlandığını da yaşananlardan idrak edebiliyoruz. Bütün bu değerlendirmelerimiz Sayın Genel Başkan'ın heyetiyle beraber karşılıklı iyi niyet çerçevesinde paylaşma imkanı bulduk. Önümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok partili hayata geçtiği günden bugüne elden ele yükselen bayrağını inşallah yarınlara topyekün Cumhuriyet'in değerleriyle beraber taşıyacağımız noktasında zaten çok uzun süredir 16 Nisan referandumundan bu yana kurumsal olarak da pek çok süreçte iş birliği ve omuz omuza verdiğimiz bir siyasi partidir. O açıdan da önümüzdeki süreç siyasi partiler kendi cephesinden değerlendirmelerini yapacaklardır. Ama asıl olan demokratik rekabet zeminini koruyabilmektir. Bugün Türk siyaseti, Türk demokrasisi, muhalefet, muhalefet partileri, muhalefet siyasetçileri bir abluka altında bunu da ancak topyekun bir mücadeleyle yıkılabileceği inancı içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP ve DP Liderlerinden Siyasi İttifak Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
09:27 Zeynep Sever Demirel’e sürpriz baby shower partisi Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:15 Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 21:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP ve DP Liderlerinden Siyasi İttifak Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.