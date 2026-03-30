Çifte Vatandaşlara Sandığa Çağrı

30.03.2026 13:51
Bulgaristan'daki seçimde çifte vatandaşlar için sandık sayısının azalması eleştirildi.

Trakya Balkan STK Platformu Başkanı Güner Çetin, Bulgaristan'da son kanun değişikliğiyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde, seçim sandığı sınırlaması getirildiğini, bu kapsamda Türkiye'deki sandık sayısının 168'den 20'ye düştüğünü söyledi. Komşu ülkenin 19 Nisan'da sandık başına gideceğini hatırlatıp çifte vatandaşlara çağrıda bulunan Çetin, "Vatandaşın gelip sandığa sahip çıkması gerekiyor. Göstermemiz lazım ki biz hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olmadık Bulgaristan'da, olmamaya da gayret göstereceğiz" dedi.

Bulgaristan Parlamentosu'nda Vazrajdane Partisi'nin Seçim Kanunu'nu için yaptığı değişiklik önerisi, 3 Şubat'ta gündeme alındı. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde, Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısını 20 ile sınırlandıran öneri, parlamentoda 6 Şubat'ta kabul edildi. Son 5 yılda toplamda 8 kez erken genel seçim gerçekleştirilen komşu ülke, 19 Nisan'da yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, Trakya Balkan STK platformu başkanı Güner Çetin yapılan kanun değişikliğini eleştirdi.

'TÜM İTİRAZLARIMIZA RAĞMEN KANUNLAŞTI'

Platform Başkanı Çetin, 19 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların sandığa gitmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Çetin, " Son 5 yılda 8 kez erken genel seçime gittik. 19 Nisan'da, 9'ncu kez Bulgaristan'da erken seçime gidiliyor. Türkiye Cumhuriyetinde de sandıklarımızı açıyoruz. Fakat şöyle bir şey var, daha önceki seçimlerde Türkiye Cumhuriyetinde 168 sandık vardı. Son kanun değişikliğinde parlamentoda yurt dışında sandık açılması için Avrupa birliği harici Türkiye, Amerika, Kanada gibi ülkelerde 20 sandıkla sınırlandırıldı. Bizler çifte vatandaşlar, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlarımız, demokratik hakkımız gasp edildi, bunlara karşı her türlü itirazımızı yaptık. Bulgaristan'da, Sofya'da burada dernekler ile birlikte tüm itirazlarımıza rağmen bu kanunlaştı. Şuanda konsolosluklar hariç 20 tane sandığımız var Türkiye'de. Trakya'mızda daha önce 32 sandığımız vardı, şu anda 5 tane sandığımız var. Bunların 2 tanesi Çorlu'da, 1 tanesi Ergene ilçesinde, 1 tanesi Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde, 1 tanesi ise Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda kurulacak" dedi.

'SANDIK SAYISI ÇOK AZ'

Sandık sayısının çok az olduğunu belirten Çetin, "Bu sandıklar çok az; biliyorsunuz ki daha önce Trakya'da kurulan 32 sandıkta 12 bin kişi oy kullanmıştı. Türkiye genelindeyse 50 bin kişi oy kullanmıştı. Biz bu seçimde sandıklar az olmasına rağmen bu katılımı yüzde 80'lere hedefliyoruz. Vatandaşın kendi hakkını araması lazım, bu da nasıl olacak? Gelip sandığa sahip çıkması gerekiyor. Göstermemiz lazım ki biz hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olmadık Bulgaristan'da, olmamaya da gayret göstereceğiz. Birlikle, beraberlikle, derneklerimizle organize ederek seçim sürecinde 19 Nisan'da sandık başında olacağız" diye konuştu.

'GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Sandıkların az olmasının seçimleri etkileyebileceğini dile getiren Çetin, "Sandıkların az olması seçimleri tabi ki etkiler. Bizler bunu hiçbir zaman o şekilde düşünmeyeceğiz. Biz sandığa giderek tüm gücümüzle mücadele vererek, demokratik hakkımızı arayarak bu gücümüzü göstermemiz lazım. 'Sandık azaldı, biz sandığa gitmeyeceğiz' diye bir şey yok. Daha çok gitmemiz lazım ve daha çok sahip çıkmamız lazım ki burada var olduğumuzu göstereceğiz. Biz her zaman eşit bir Bulgaristan vatandaşı olduğumuzu ispatlamamız lazım Bulgaristan'daki parlamentoda. Ben her zaman sürekli takip ediyorum Bulgaristan medyasını, çok kötü açıklamalar oldu. Özellikle Türkiye'deki çifte vatandaşlarımız için" şeklinde konuştu.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
Galatasaray yeni bir sektöre giriyor İşte dev projenin detayları
Galatasaray yeni bir sektöre giriyor! İşte dev projenin detayları
13:12
Süper Lig devinden bomba transfer Osayi-Samuel geri dönüyor
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
