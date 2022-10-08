Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem - Son Dakika
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Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem

08.10.2022 00:30

Büyük Birlik Partisi MYK Üyesi Fatma Yümlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BBP ile aynı ittifakta yer alan AK Parti'ye oy istemeyeceğim için partimden istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

2023 seçimlerine giderken partilerin içerisinde de dikkat çeken kopuşlar yaşanıyor. Zafer Partisi'nden dünden bu yana devam eden istifaların ardından bu sefer bir istifa haberi de Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) geldi. Fakat BBP'deki istifa, bugüne kadarki istifalar arasında en ilginçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

"AK PARTİ'YE OY İSTEMEYECEĞİM İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Fatma Yümlü, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Yümlü, istifa gerekçesi olarak ise, " AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP'nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir" dedi.

Cumhur İttifakı cephesinde bomba gelişme! BBP'li üst düzey isim 'AK Parti'ye oy isteyemem' diyerek istifa etti

Yümlü'nün mesajının tamamı şu şekilde:

"2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP'den istifa ediyorum. Gelinen noktada 'İlla ittifakta olmalıyız' denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek 'İttifaklarda olmayalım BBP olarak Tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım' dedim…

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim... Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor. Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacımda yok… Hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim...

Cumhur İttifakı cephesinde bomba gelişme! BBP'li üst düzey isim 'AK Parti'ye oy istemem' diyerek istifa etti

"GENEL BAŞKANIMI SEVERİM, SAYARIM"

Bu şartlarda AKP'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP'nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir... Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum savunmaya devam edeceğim… Genel Başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor… Siyasetin bana göre olmadığını gördüm

"MYK ÜYELİĞİ VE PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Partinin sayesinde çok insanlar tanıdım devam edenlere başarılar diliyorum. Çay içerek yemeklerini yediğim kişiler vardır. Beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyor hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor. Benim de sizlerde ve partide hakkım varsa helal olsun diyorum... Sağlıcakla kalın güzel günlerde görüşmek dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum... Yukarıda belirttiğim konular üzerine 07, 10, 2022 Tarihi İtibariyle MYK üyeliğinden ve parti üyeliğinden İstifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

Cumhur İttifakı cephesinde bomba gelişme! BBP'li üst düzey isim 'AK Parti'ye oy isteyemem' diyerek istifa etti
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