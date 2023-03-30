Erbakan'dan dikkat çeken Muharrem İnce yorumu: Cumhur İttifakı'nın ilk turda kazanmasını sağlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Erbakan'dan dikkat çeken Muharrem İnce yorumu: Cumhur İttifakı'nın ilk turda kazanmasını sağlayabilir

30.03.2023 10:54
Erbakan'dan dikkat çeken Muharrem İnce yorumu: Cumhur İttifakı'nın ilk turda kazanmasını sağlayabilir

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, adaylıktan çekilmeme konusundaki tavrını sürdüren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İnce'nin Millet İttifakı'na katılmamasını Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı gördüğünü belirten Erbakan, "Muharrem İnce'nin ittifaka katılmaması seçimlerin ikinci tura kalmasını da sağlayabilir, ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına da yol açabilir" diye konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi Ankara'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMEKTE KARARLI

Muhalefetin oylarını böleceği gerekçesiyle adaylığına karşı çıktığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmeye sıcak bakmadığını her fırsatta dile getirirken, dün gerçekleşen Kılıçdaroğlu zirvesinin ardından yaptığı açıklamada da "Öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN YAYINA DAMGA VURAN İNCE YORUMU

Katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin tavrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI AÇISINDAN CİDDİ BİR KAYIP"

Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan partinin lideri Erbakan, tv100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği "Seçimlerin ikince tura kalma ihtimali ne sizce?" sorusuna "Muharrem İnce, kendisi devam edecek gibi gözüküyor. Bu aslında Millet İttifakı açısından bir kayıp. Muharrem İnce'nin ittifaka katılmaması seçimleri ikinci tura kalmasına da sağlayabilir ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına da yol açabilir.

"AK PARTİ'DEN İNCE'YE OY GEÇİŞKENLİĞİ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Millet İttifakı'ndan kendisine ciddi tepkiler var. İnce, Millet İttifakı'ndan büyük oranda oy alacak ve Millet İttifakı için bir dezavantaj olacak. İnce'nin ittifaka katılmamasını Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı görüyorum. Çok zannetmiyorum AK Parti'den İnce'ye oy geçişkenliği olacağını" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok Karamollaoğlu'ndan Erbakan'ın Millet İttifakı için söylediklerine cevap: Çamur atmak haddine değil, resmen saçmalıyor Karamollaoğlu'ndan Erbakan'ın Millet İttifakı için söylediklerine cevap: Çamur atmak haddine değil, resmen saçmalıyor

Yeniden Refah Partisi, Millet İttifakı, Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan dikkat çeken Muharrem İnce yorumu: Cumhur İttifakı'nın ilk turda kazanmasını sağlayabilir - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Trabzonspor'da deprem! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
11:02 Kazanın hayattan kopardığı 8 yaşındaki çocuğun son anları kamerada
11:02 Kazada ölen 8 yaşındaki çocuğun son anları, kameralara yansıdı
10:57 Altının gram fiyatı 1.212 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu
10:58 Alacak-verecek meselesi kavgaya neden oldu! Okan Karacan, eski eşiyle karakola düştü
10:57 Derbi için özel olarak hazırlıyor! Şenol Güneş'te Rachid Ghezzal'a kritik uyarılar
10:57 Ünlü anketçiden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı yorum: Seçim ikinci tura kalmayacak
10:52 Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı! Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk oldu
10:51 Derbinin kilidini açabilecek mi? Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal'e özel ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 11:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: Erbakan'dan dikkat çeken Muharrem İnce yorumu: Cumhur İttifakı'nın ilk turda kazanmasını sağlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement