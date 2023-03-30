Erbakan'dan dikkat çeken Muharrem İnce yorumu: Cumhur İttifakı'nın ilk turda kazanmasını sağlayabilir

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi Ankara'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMEKTE KARARLI

Muhalefetin oylarını böleceği gerekçesiyle adaylığına karşı çıktığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmeye sıcak bakmadığını her fırsatta dile getirirken, dün gerçekleşen Kılıçdaroğlu zirvesinin ardından yaptığı açıklamada da "Öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN YAYINA DAMGA VURAN İNCE YORUMU

Katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin tavrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI AÇISINDAN CİDDİ BİR KAYIP"

Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan partinin lideri Erbakan, tv100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği "Seçimlerin ikince tura kalma ihtimali ne sizce?" sorusuna "Muharrem İnce, kendisi devam edecek gibi gözüküyor. Bu aslında Millet İttifakı açısından bir kayıp. Muharrem İnce'nin ittifaka katılmaması seçimleri ikinci tura kalmasına da sağlayabilir ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına da yol açabilir.

"AK PARTİ'DEN İNCE'YE OY GEÇİŞKENLİĞİ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Millet İttifakı'ndan kendisine ciddi tepkiler var. İnce, Millet İttifakı'ndan büyük oranda oy alacak ve Millet İttifakı için bir dezavantaj olacak. İnce'nin ittifaka katılmamasını Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı görüyorum. Çok zannetmiyorum AK Parti'den İnce'ye oy geçişkenliği olacağını" yanıtını verdi.