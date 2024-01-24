 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Polatlı Belediye Başkan adayı olarak Levent Çağlancı'yı açıkladı. Çağlancı, Ankara'da doğmuş, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır.

Cumhur İttifakı\'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu
24.01.2024 - 16:15,  Güncelleme: 16:21
Abone Ol

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu.

LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?

Levent Çağlancı, 28 Nisan 1986 tarihinde Ankara'da doğmuş ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve 1 çocuk babası olan Çağlancı, 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara Polatlı Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olmuştur. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak da görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Levent Çağlancı, birçok AB projesinde yer almış ve bilimsel makalelere imza atmıştır.

YORUMLAR

Levent Çağlancı, Polatlı, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:47:29. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement