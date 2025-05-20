Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki - Son Dakika
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Politika

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba\'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur\'dan sert tepki

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki topladı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da paylaşımı eleştirerek Kanal D ve bağlı kanalları boykot edeceğini açıkladı.

20.05.2025 13:42
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Kanal D'nin pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, bu kez ekran başarısıyla değil, başrol oyuncularının reklam tercihiyle gündemde. Dizinin sevilen karakterlerinden Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolüyle dikkat çeken Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşınca, tepkilerin hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi

Dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu reklamın zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DA TEPKİLİ

Tepki gösterenler arasında yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, kamuoyunda tanınan isimler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D'yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim."

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi

"BOYKOT" ETİKETİYLE PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Cesur'un bu açıklaması sonrasında tartışmalar daha da alevlenirken, bazı kullanıcılar diziyi ve yayıncı kanalı hedef alarak #boykot etiketli paylaşımlar yaptı.

İşte ikilinin tepki çeken paylaşımları;

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba\'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur\'dan sert tepki

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Son Dakika Politika Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Topuz:
    sayın danışman boykot öyle olmaz Türkiye'ye sokmazsiniz İsrail ürünlerini boykot öyle olur 72 22 Yanıtla
  • 205622:
    keşke TC yi protesto edip ülkeyi terk etseniz 17 12 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Neymiş efendim: Boykot hakmış. 11 5 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    niye siz destek verirken iyi isriLe mazot nerden gidiyor ? 8 3 Yanıtla
  • Mehmet Yilmaz:
    En büyük boykot ülkeye girmeden bu malları boykot etmektir bir reklamı eleştirerek değil 7 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    GİDEN GEMİLER NE OLACAK NEYİN BOYKOTU ? 3 2 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Sayın danışman ticareti durdursanız daha iyi olmaz mı 4 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Danışmanın kendisine içiyordur.Boykotsa sokmayacaksın ülkeye. 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    boyle gelmıs boyle gıder 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki - Son Dakika
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