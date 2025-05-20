Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba\'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur\'dan sert tepki

Kanal D'nin pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, bu kez ekran başarısıyla değil, başrol oyuncularının reklam tercihiyle gündemde. Dizinin sevilen karakterlerinden Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolüyle dikkat çeken Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşınca, tepkilerin hedefi oldu.

Dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu reklamın zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DA TEPKİLİ

Tepki gösterenler arasında yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, kamuoyunda tanınan isimler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D'yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim."

"BOYKOT" ETİKETİYLE PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Cesur'un bu açıklaması sonrasında tartışmalar daha da alevlenirken, bazı kullanıcılar diziyi ve yayıncı kanalı hedef alarak #boykot etiketli paylaşımlar yaptı.

İşte ikilinin tepki çeken paylaşımları;