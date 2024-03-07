Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mart\'ta Kayseri\'ye geliyor

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'de olacağını söyledi.
AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm; 22 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'ye gelerek miting yapacağını söyledi. Kayseri mitinginin Türkiye'de örnek olduğunu aktaran Başkan Üzüm; "Cumhurbaşkanımız inşallah 22'sinde Kayseri'ye gelecek. Teşkilat ve Seçim İşleri Başkanlığı bir takvim çıkartmış. 22'sinde Cuma günü Kayseri'de olacak. Farklı bir gelişme olmazsa yüzde 90 netleşti. Ramazan ayına geliyor. Bu bir yerel seçim, kış ayı ve Ramazan ayı. Şartlar da biraz zor. Kayseri mitingi Türkiye'de örnek gösterilen 4 mitingden bir tanesi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri" dedi.
"Hızlı tren 2026 yılında faaliyete geçecek"
Kayseri'ye yapılacak hızlı tren hattı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Üzüm; "Hızlı tren şantiyelerinin üç noktasında çalışma var. Hedeflenen tarih 2026. Bitiş tarihi bu. İnşallah 2026 yılında faaliyete geçecek. Ankara'ya giden vatandaşlarımız için hızlı tren büyük bir nimet. Sabah gider, Ankara'da işini görür ve akşam gelir. Kayseri toplumu da hızlı treni 'gelecek mi' diye soruyor. İhalesi yapıldı, bütçesi ayarlandı, kredisi bulundu, çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.
"Kayseri toprakları kutsal, göç vermez"
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde demiryolu taşımacılığının da geliştiğini aktaran Üzüm; "Kayseri'nin toprakları kutsaldır, bizde göç vermez. Sadece hızlı tren olarak düşünmeyin, raylı sistemin taşımacılığı ülkenin üzerinden gerçekten çok büyük bir yük alıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde biliyorsunuz demiryolu taşımacılığı çok gelişmiştir. Hazine ve Maliye Bakanımızın da söylediği 70 milyar dolarlık 30 yıl içerisindeki demiryolu yatırımı bence doğru bir tercih ülkenin gelişmesi açısından" diye konuştu.
"Yapamayacağın sözü verme"
Özellikle belediye başkan adaylarının sığınmacılarla ilgili 'göndereceğim' söylemlerine cevap veren Başkan Üzüm konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Belediye başkanları o işe karışmaz. Bazı belediye başkanı adayları da söylüyor; 'Geldim, ertesi gün sığınmacıları göndereceğim'. Uluslararası bir hukuk var. Belediye başkanının işi değil, bu bir taahhüt değil. Daha önceki seçimde de bir parti çıktı, neredeyse kaos oluşturmak için sığınmacıları kullanan bir zihniyet. Bizim birinci tercihimiz adalet olmalı. Bir cümle kurdum 'Hayal tüccarı olmayın' diye. 'Sizin için uğraşayım, mücadele edeyim, şu sıkıntılar var, o sıkıntıları da şöyle çözeriz' doğru cümle bu. Yapamayacağın sözü verme, bol keseden atma." - KAYSERİ
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