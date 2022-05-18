TBMM Genel Kurulu

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış hakaretin takibi şikayete bağlı değildir, resen soruşturulması gereken bir fiildir. Kimsenin de bundan kendini ayrı tutması mümkün değildir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yanında "Ahlat Konut Evleri Projesi" adı altında 9 bakan konutu yapılacağının, kamuoyuna ilan edildiğini söyledi. Konutların yapılmasını eleştiren Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan, bir kez daha ranta alan açmış, saray çevresinde biriktirdiği arkadaş müteahhitlere, kazandırma çalışmalarına devam etme eylemi sergilemiştir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise bugün Kırım Tatar sürgününün 78'inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin, tarihsel süreçte etnik ve demografik temelli sürgün politikalarıyla zorla göç ettirilen soydaşlarına ve Kafkas halklarına kapılarını açtığını, onları kucakladığını belirtti.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna savaşıyla tırmanan bölgesel, küresel gerilimin benzer acılara yol açmaması adına önemli adımlar attığına dikkati çeken Akçay, "Bu kapsamda, savaşın başından bu yana 17 bin vatandaşımızla birlikte çok sayıda Kırımlı ve Ahıskalı soydaşımız savaş bölgesinden tahliye edilmiştir, 2 bin soydaşımızın da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin, çiftçilerin borçları sebebiyle trafolarını söktüğünü iddia ederek, iktidarın bu konuyu gündemine almasını istedi.

Salda Gölü'nün, mineral oluşumu ve jeolojik yapısı açısından önemine işaret eden Oluç, "Doğasının ve suyunun korunması gerektiğini biliyoruz. İktidar tarafından Salda Gölü alanında ne yapıldı? 'Millet bahçesi yapacağız' diye Salda Gölü tahrip edildi. Bölgenin doğallığını bozan projelerle Salda Gölü'nde bu yıl su seviyesi yükselmedi, uzmanlar tarafından 1 metre kadar çekildiği söyleniyor. Salda Gölü'nün korunması ve alanın mutlaka geliştirilmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

"Bunun adaletle, mevzuatla bir ilgisi de olamaz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 16 ve 17 yaşlarındaki iki gencin okullarında gözaltına alındığını belirterek, "Okuldan, derslikten, öğretmenin ve arkadaşlarının gözünün önünde karakola alınması bir garabettir, rezalettir. Bunun hukukla, adaletle, mevzuatla bir ilgisi de olamaz. Yönetenler bu kadar acz içinde de olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında geçen hafta fezleke geldiğini aktaran Altay, mahkemelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatıyla hareket ettiğini iddia etti. Altay, açıklamaları nedeniyle hakkında fezleke göndermenin, muhalefete ayar vermek, muhalefeti susturmak olduğunu savundu.

"Bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyoruz"

AK Parti Grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Türkiye'de yaşanan sıkıntıları bildiklerini, enflasyonu, hayat pahalılığını yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeme sözü verdiklerini ve sözlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Can, "Bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyoruz, geçici olduğunu da ispat edeceğiz ve milletimize dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk ceza hukuku, anayasa hukuku ve evrensel hukukun, hiç kimseye suç işleme hürriyeti noktasında imtiyaz tanımadığına dikkati çeken Can, "Dolayısıyla herkes ifade hürriyetine sahiptir ancak suç işleme hürriyetine sahip değildir. Cumhurbaşkanlığı makamında yapılmış olan hakaretin takibi şikayete bağlı değildir, resen soruşturulması gereken bir fiildir. Kimsenin de bundan kendini ayrı tutması mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Can'ın konuşmasının ardından söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Altay, "Yasama dokunulmazlığı diye bir kavram var. Sen hakaret dersen, çıkıp hem Erdoğan'dan hem milletten özür dileyeceğim. İktidara, 'milletin sırtına kambur oldu' diyemeyeceksek bizi buradan sürün, çıkarın, hepimizin dokunulmazlığını kaldırın. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın." dedi.

Bu arada söz alan partilerin temsilcileri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.