ABD'de seçim heyecanı sona erdi. Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir zaferle yeniden başkan seçilen Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti" denildi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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