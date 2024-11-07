Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti. Erdoğan'ın görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini ilettiği bildirildi.

07.11.2024 00:49
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ABD'de seçim heyecanı sona erdi. Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir zaferle yeniden başkan seçilen Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

"YENİ DÖNEMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkan seçilen Trump'ı tebrik etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kahraman yoldaş:
    trump boş pentagon ne dese o buyuk devletler baskanlarını kukla dıye kullanır 12 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    İşbirliği = israile yardım 5 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    İki it yanyana 5 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sen fetullahı vermiyorsan bu fakir görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Trump: Brunsonu ilk uçakla gönderiyorsun. Yarın beyaz sarayda olacak. Yoksa perişan ederim, ekonomini bitiririm. Abi bi yanlışlık olmuş tamam hemen ilk uçağa kendim bindirip uğurlayacağım :) 0 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Sn Erdoğan ABD den medet ummayın. ABD büyük şeytandır. Ülkemizdeki onlarca Abd-nato üssünü söküp atın ve bırakın bu güce tapmayı. 0 0 Yanıtla
  • mehmet:
    biz boşuna demiyoruz abd nin adamı diye 0 0 Yanıtla
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