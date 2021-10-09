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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda

09.10.2021 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yıllar önce ziyarette bulunduğu Adana'da açılan bir pankartı hala unutamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın "Hala hatırımdadır" dediği pankartta, "Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz." ifadeleri yazıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"PANKARTLARDAN BİR HALA HATRIMDA"

Yıllar önce yaşadığı anısını anlatan Erdoğan, "Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim. Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır: Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur." dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız. Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği vardır. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu bakımdan önemle üzerinde durulması gereken bir etkinliktir. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"ADANA'NIN TÜM GÜZELLİKLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Kökenine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz. Adana milli mücadelede gösterdiği direnişle, istikbalini koruma azmini ispatlamış bir şehir olarak başlattığımız kalkınma adımının da önünde yer almıştır. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, limanıyla, işte burada olduğu gibi gastronomisiyle Adana'ya ne kadar teşekkür etsek azdık. Biz Adana'ya vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Buraya gelmeden önce Ceyhan'da yatırımların açılışlarını yaptık. Sanayisiyle, gastronomisiyle, sanatıyla, Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyoruz. Festivalimizin sıfır atık prensibiyle düzenlemesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde önemli görüyorum. Bu duygularla Adana Lezzet Festivalimizin 5.sinin hepimizin muhabbetine vesile olmasını diliyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın diyorum, kalın sağlıcakla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda - Son Dakika
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