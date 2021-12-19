Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)

19.12.2021 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye, Irak'tan gelenlerle 5 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Erdoğan, bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi ülkeden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye, Irak'tan gelenlerle 5 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Erdoğan, bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi ülkeden kovmayız, kovamayız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

Sudan'dan gelen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim gören Muhammed Osman, son 15 yıldır hem Türkiye hem Afrika tarafından ilişkilerin sürdürülmesi için çok emek harcandığını belirtti.

Türkiye'nin Afrika'dan binlerce öğrenciye burs verdiğini ve "daha iyi bir dünya" oluşumunu hızlandırdığını ifade eden Osman, "21. yüzyılda daha hakkaniyetli bir düzen gelecekse bu Türkiye ve Afrika ortaklığından doğacaktır. Çünkü bizim ama tek yapmamız gereken inanmak ve çalışmak. Çünkü bizim hayat anlayışımızda emeksiz yemek olmaz." diye konuştu.

Somali'den gelen bir öğrenci de birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Nijerli Fatma Taozmanisa ise "Daha iyi bir Afrika, daha iyi bir Türkiye ve kesinlikle daha iyi adil bir dünya için buradayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin, "Bazı Afrika ülkelerinde iç savaş ve siyasi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum Türkiye-Afrika ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Türkiye olarak bunların son bulmasın için nasıl bir rol oynamaktasınız?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan son dönemde en önemlisi Libya. Peki, ortalığı karıştıranlar? Batı. Kararımızı Afrikalı kardeşlerim olarak hep kendiniz vereceğiz, kimseye pabuç kaptırmayacağız. Biz de onlara diyoruz ki kararı kendiniz verin, kimseye pabuç kaptırmayın. Çünkü Libya Libyalılarındır. Ne Fransızındır, ne İtalyanındır, ne Türklerindir. Libya Libyalılarındır. Bu Libya'nın dışında her yerde böyle, Sudan, Somali, Çad, Mozambik, her yerde böyle. İslam dünyasını paramparça ettiler. İşte siz buradan gayet iyi yetişerek ülkelerinize hakim olacaksınız."

Erdoğan, bir öğrencinin, "Gelecek yıllarda Afrika ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel noktadaki hedeflerinizi merak ediyorum." sözü üzerine, bu hassasiyeti yakalamasından dolayı öğrenciye teşekkür etti.

Göreve geldiklerinde Afrika'da 12 ülkede Türk büyükelçiliğinin olduğunu, şu anda bu sayının 42'yi bulduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hedefimiz 50'yi yakalamak ve aynı şekilde Afrika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçiliklerinin sayısını daha da artırmak. Karşılıklı bu büyükelçiliklerin açılmasıyla birbirimizle kaynaşacağız. Dışişleri bakanım devamlı oraları dolaşıyor. Çünkü bu olmazsa olmaz. Aynı şekilde ben de mümkün olduğunca dolaşıyorum ve dolaşacağım. Çünkü bunları yaptıkça birbirimizle kaynaşacağız. İşte 2 gün burada Afrika ülkelerinin liderleriyle bir araya gelişimiz de zaten buradan kaynaklanıyor. Derdimiz şu, büyük devlet olmak lafla olmuyor. Büyük devlet olmak aynı sofranın etrafında oturup konuşmayı gerektiriyor. Çünkü hem yemeği yiyeceğiz, hem birlikte seyahat edeceğiz. Arkadaşlık, dostluk budur, bunu başaracağız. Ben sizlerden ümitliyim. Sizlerden çok şey bekliyorum. Onun için de buradan dönüşünüz müjdeli olsun. Bu müjdeleri sizden bekliyoruz."

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Başakşehir Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Pierre Webo da programda yer aldı. Webo, Afrika kıtası için yaptıkları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Spor vesilesiyle dünyaya aktarabilecekleri mesajların çok önemli olduğuna inandığını anlatan Webo, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin kendisine yönelik ırkçı söylemde bulunması olayını hatırlattı. Webo, "Bütün dünyada Türkiye'deki deneyimim vesilesiyle Türk elçisi olarak değerlendiriliyorum ve bunun sebebi de yaklaşık bir yıl önce burada başıma gelen olay. Bu olay sonrasında bana gösterdiğiniz destek için sizlere ve Türk toplumunun tamamına teşekkür etmek isterim. Saygıdeğer cumhurbaşkanım, ben burada şunu teklif etmek isterim. Kamerun'da ve tüm Afrika'da olmak üzere ben Türkiye'nin elçisi olmak isterim." diye konuştu.

Afrika kökenli sporcuların Türkiye'de neden sevildiğinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı oldukları için sevildiklerini dile getirdi. Başarılı olan bütün sporcuların, özellikle de futbolcuların Türkiye'de son dönemlerde müstesna bir yere sahip olduklarını anlatan Erdoğan, "Şu anda Süper Ligde hemen hemen Afrikalı futbolcuların olmadığı kulüp yok gibi. Başarılı olanlar her yerde kendine muhakkak bir alan bulur ve sevgiye de layık olur." dedi.

"Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrikalılar bazen ırkçı tavırlara maruz kalabiliyoruz. Irkçılıkla mücadelede alınabilecek önlemler nelerdir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak ırkçılık noktasında kesin karşı duruşumuz var. Biliyorsunuz dinimizde ırkçılık yasaklanmıştır, yoktur. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. 'İktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz' filan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Irak'tan gelenlerle 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Niye? Çünkü hepsi de bizim misafirimizdir. Hepsi de kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara biz tabi ki kapılarımızı açtık ve onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Erdoğan, bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece, biz asla bu misafirlerimizi ülkeden kovmayız, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmayladır. Ölçü bu. Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapamayız, yapmayız, çünkü ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine farklı bir akşam yaşatan gençlere teşekkür etti.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz
18:01 Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
17:52 Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
17:52 Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:16 Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklama: Yılbaşında bebek yapacağız
17:14 Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler
16:19 Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu
16:01 Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 18:28:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi: (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement