Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti: Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti: Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz

Son Güncelleme: 25.08.2023 18:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Ahlat 8 bin 200 ecdad mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetimizin belgesidir. Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Konuşmasında Erdoğan, "Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİLER

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

KOMUTA KADEMESİYLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

"BU TOPRAKLARDAKİ MEVCUDİYEMİZİN BELGESİDİR"

Burada halka hitap eden Erdoğan, geçmişten ders çıkartarak geleceğe yürüyeceklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Ahlat 8 bin 200 ecdad mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetimizin belgesidir. Anadolu'nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Ahlat yolunda vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bir kez daha rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

"GEÇMİŞTEN DERS ALARAK GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"

Yarın inşallah Malazgirt'te olacağız. 30 Ağustos'u Ankara'da kutlayacağız ardından 85 milyon olarak 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın sevincini yaşayacağız. Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Selçuklu, Turizm, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti: Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
19:24 Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı
19:10 Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Bakan Koca'nın gururlu pozu
19:05 Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi?
19:00 Adım adım Trump nasıl tutuklandı? İşte eski ABD Başkanı'nı hapse götüren süreç
19:00 Eurovision üçüncüsü Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak atandı
17:45 Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı
17:32 Yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi
17:32 İngiltere'de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu
17:15 Erkan Kolçak, Amsterdam'da Ajax'ın tesislerinde kalecilik yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 19:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti: Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement