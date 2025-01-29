Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin 8 gündür ekranlarda, gazete köşelerinde, sosyal medya mecralarında herkese siyasi ahlak dersi vermeye çalıştığını söyledi.

Bir yıl önce İstanbul Gayrettepe'de 29 işçinin can verdiğini anımsatan Erdoğan, bunu muhalefetin zerre kadar umursamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İzmir'in göbeğinde iki gencimiz ihmalkarlığınızdan dolayı elektrik akımına kapılarak hem de çok feci bir şekilde hayatını kaybetti; görmezden geldiniz. İstanbul'da bir parkta belediyenin açıp kapatmadığı su dolu çukura düşen 5 yaşındaki bir yavrumuz göz göre göre gitti; yüzsüzce ailesini suçladınız. Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi, demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor, çıkıp bir nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz. Daha burada saymaya kalksak saatler alacak bir sürü skandalın mücrimi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan, etikten, liyakatten, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz." diye konuştu.

"Kusura bakmayın biz bu fırsatçılığa, bu yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine eyvallah demeyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz." dedi.

Henüz acılar tazeyken bunları konuşmaktan son derece rahatsız olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Böyle büyük bir trajediden sonra bunları konuşmak mecburiyetinde bırakıldığımız için gerçekten üzüntülüyüz." şeklinde konuştu.

"Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşması, en büyük temennimiz"

Erdoğan, Türkiye'nin ve demokrasinin en büyük sorununu, "vizyonsuz, programsız, plansız, tembel, dedikoduyu siyaset sanan bir muhalefete" ülkenin mahkum olmasının oluşturduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe girişimlerinden Gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, egemenliğimizi ve ekonomimizi hedef alan nice sinsi girişimlerden deprem felaketine kadar neredeyse her konuda kendi ülkesi ve milletine karşı olanların yanında saf tutan, bundan da zerre kadar hicap duymayan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşması, en büyük temennimizdir. Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır. Bunun değerlendirilmesini, aziz milletizin irfanına havale ediyorum. Yakınlarını kaybeden acılı ailelerimize Allah'tan tekrar sabrıcemil diliyorum, tedavileri devam eden 4 kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm siyasetçilere, medya mensuplarına ve aziz milletimin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Telefonla arayarak veya mesaj göndererek taziyelerini ileten dost ve kardeş ülkelerin liderlerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha, Rabb'im aziz milletimize bu acıları yaşatmasın, diyorum."

"Gençlere daha fazla sorumluluk ve görev vermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan 8. Olağan Kongre maratonunda hızla finale doğru yaklaştıklarını hatırlatarak, ilçe kongrelerini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Hafta sonu itibarıyla 73 il kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, pazartesi günü de AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ni "Gençliğinle Türkiye'ye yön ver" sloganıyla Ankara'da muhteşem bir atmosferde icra ettiklerini dile getirdi.

Bayrak değişimine gittikleri kongrede, 4 yıldır bu görevi başarıyla yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın nöbeti, Yusuf İbiş'e devrettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eyyüp Kadir kardeşimin şahsında yaş haddi ile Gençlik Kollarımızdan mezun ettiğimiz tüm İl Gençlik Kolları başkanlarımıza, Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize, tüm AK Gençlik ekibimize, emekleri ve gayretleri için teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını deruhte eden Yusuf İbiş kardeşime ve ekibine de Mevla'dan üstün başarılar temenni ediyorum. Hem ülkemizin hem de partimizin geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin önlerini açmaya, siyasette gençlere daha fazla sorumluluk ve görev vermeye inşallah devam edeceğiz.

Sokaklarımızı karıştırmaya, gençlerimizi birbirine düşürmeye, Gezi olayları vari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde, başta AK Gençlik olmak üzere tüm gençlerimizden üstat Necip Fazıl'ın şu hikmet ve özgüven dolu sözlerine kulak vermelerini özellikle rica ediyorum. Sizlerden 'zaman bendedir, mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik olmanızı, zifiri karanlıkta ak sütün içerisindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik olmanızı, 'Kim var?' diye seslenince sağına soluna bakınmadan fert fert 'Ben varım.' cevabını veren, dava ahlakına sahip gençler olmanızı bekliyor, milletimize böyle bir gençlik nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum. Ülkemizde sosyal barışımızın korunması, iç huzurumuzun güçlendirilmesi, milletçe ebedi kardeşliğimizin yüceltilmesi noktasında AK Gençliğin öncü ve örnek olmaya devam edeceği inancındayım. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kongre sürecinde bu hafta sonu 7 il kongresini daha tamamlayacaklarının bilgisini vererek, pazar günü İstanbul Kadın Kollarının kongresini, 5 Şubat Çarşamba günü de Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu safhayı, 8 Şubat'ta yapacakları İstanbul İl Kongresi ile tamamlayacaklarını, ardından 23 Şubat'taki Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarını bildiren Erdoğan, "Büyük Kongremizde milletimizin huzuruna yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon, kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz. Kongre maratonumuzu alnımızın akıyla neticelendirdikten sonra inşallah tüm enerjimizi, vaktimizi ve kapasitemizi millete meydanlarda verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye teksif edeceğiz."

(Sürecek)