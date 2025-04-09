Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini Beştepe'de ağırladı. Erdoğan görüşmede "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz." mesajını verdi.

ERDOĞAN, POLİS TEŞKİLATINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.

"POLİSİMİZE SALDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından çıkan sokak olaylarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, polisin töhmet altında bırakılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.

"EMNİYET BİRİMLERİMİZ, EŞKIYALIĞA FIRSAT VERMEMİŞTİR"

Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır."