Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve - Son Dakika
Üye Girişi

Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve

06.10.2022 16:35

- Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa...

- Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Aliyev daha sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Her seferinde barışa biraz daha yaklaşıyoruz' Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Her seferinde barışa biraz daha yaklaşıyoruz' Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü
Kaynak: İHA

Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 22:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement