Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Aliyev daha sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel'den Prag'da dörtlü zirve - Son Dakika

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