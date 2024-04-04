Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş\'in kabrini ziyaret etti

Düzce'de Ramazan Bayramı için 1555 polis ve jandarma görev yapacak

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.