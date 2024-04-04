Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan'a, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Partili ve MHP'li isimler de eşlik etti. Yapılan dualar sonrasında Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Partili Mehmet Erol, 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alarak güven tazeledi. Başkan Erol, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.
MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Gül, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını açıkladı. Törene AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Önder, MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
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