Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümünde MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

04.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına bir ziyaret gerçekleştirdi.

TÜRKEŞ'İN OĞLU DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Partili ve MHP'li isimler de eşlik etti. Yapılan dualar sonrasında Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş\'in kabrini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ZAFER YILDIZ: Başbuğ Alparslan Türkeş Makamın Cennet Olsun. Reis Kalbimiz Seninle Hiç Üzülme. Ampülü Kırdık Diyor Bazıları. Avize Yerinde Sapa sağlam Evelallah.. 44 36 Yanıtla Beşiktaş 1903: Zafer karar ver mhp mi akpli misin 15 8
  • Tuna güler: Yahu Milliyetçilik ayaklar altındaydı, Ülkücüler Fatiha bilmezdi, Emniyet teşkilatını sarkık bıyıklılardan temizledik demiştiniz. Ne oldu şimdi Rahmetli Başbuğumuza sarılıyorsunuz? 36 22 Yanıtla ayzer karaarslanoğlu: Bunlar sokak lambası gibi herkese ayrı yanıp sönerler 21 16
  • Hursit Yavas: Oralar degilde turbelere ziyaret daha makbul olur Recep Bey … 9 47 Yanıtla Tuna güler: Bi bitmediniz be 21 10
  • sebahattin şentürk: Dünya lideri olmak böyle bir şeydir Allah kabul eylesin 32 17 Yanıtla
  • günahkar kisi5: ÇIKARLARI NEREYE ORAYA AKAN TİPLER 0 0 Yanıtla

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