Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Politika

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği BAE'nin Dubai kentinde ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Erdoğan'a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.