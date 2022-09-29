Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (2)

29.09.2022 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (2)

'YATIRIMCIYI DARDA BIRAKMAYACAKSINIZ'Erdoğan, siyasete girmeden önce esnaflık yaptığını hatırlatarak, 20 yılda esnaf ve sanatkarlar lehine yaptıkları düzenlemelerin saymakla bitiremeyecek kadar çok olduğunu vurguladı.

'YATIRIMCIYI DARDA BIRAKMAYACAKSINIZ'

Erdoğan, siyasete girmeden önce esnaflık yaptığını hatırlatarak, 20 yılda esnaf ve sanatkarlar lehine yaptıkları düzenlemelerin saymakla bitiremeyecek kadar çok olduğunu vurguladı. Erdoğan, yatırım kredilerinde kamu bankalarının kapısının aşındırılmasını isteyerek, "Özel sektör bankaları ne yapar eder bilmem. Ama kamu bankalarına talimatım var. O da nedir; yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, onlara gerekli desteği vereceksiniz. Ben buradan tüm kamu bankalarıma sesleniyorum; siz kolaylaştırıcı olacaksınız, zorlaştırıcı olmayacaksınız. Dolayısıyla da size böyle bir kredi için başvuran esnafım olduğu zaman, sanatkarım olduğu zaman onlara da imkanlarınız neye elveriyorsa bu desteği inşallah kredi konusunda sağlayacaksınız. Herhalde Ziraat, Vakıf; onlar da şimdi bu dediklerimi duymuştur. Yatırım kredilerinde de esnaf ve sanatkarlarımızın iş yeri ve taşıt alımlarında kredi üst limitini 1 milyona çıkarmıştık. Biz geldiğimizde yüzde 40 faiz oranıyla Halkbank'tan finansmana erişebilen esnafımız bugün enflasyondaki yükselişe rağmen yüzde 9,5 seviyesinde bir oranla buna ulaşabilir; biz sağladık. Bu gerçekleri görmemiz lazım" dedi.

'İNGİLTERE'DE STERLİN PATLADI'Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomiyle tamamen bütünleşmiş bir ülke olduğunu belirterek, "Dünyada yaşanan krizlerin Türkiye'yi es geçmesi elbette düşünülemez. Gelişmiş ülkeleri dahi alabora eden küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz. Salgın döneminde tedarik zincirindeki kırılmaların, üretimdeki aylar boyu süren aksamaların yansımalarını şimdi çok daha net görebiliyoruz. Avrupa'dan Amerika'sına tüm dünya son 50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmektedir. Bakın; şu anda İngiltere'de sterlin patladı. Nereden nereye geldi. Övünüyorlardı; 'Biz şuna karşı şu kadar değerliyiz, buna karşı bu kadar değerliyiz' Ama şimdi bugün aldığımız haberlerle patladılar. Bütün bu sorunlara bir de şubat ayında Rusya Ukrayna arasında başlayan savaş eklendi. Çatışmalarla birlikte enerji fiyatları astronomik rakamlara çıkmış, gıda krizi tehdidi ürkütücü boyuta ulaşmıştır" diye konuştu.'SANCILI DÖNEME RAHAT GİRİYORUZ'Erdoğan, bütün Avrupa ülkelerinin şu anda kışı nasıl atlatacakları konusunda düşünce içine girdiklerini ifade ederek, "Ama Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı, böyle bir derdimiz var mı ? Yok. Bizzat devlet başkanı düzeyinde yapılan enerji tasarrufu çağrılarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar. Türkiye olarak gerek enerji arz güvenliğimizi garanti eden boru hattı projeleriyle gerek yapmış olduğumuz anlaşmalarla, gerek sıvılaştırılmış doğal gaz depolama alanlarımızla, gerek Karadeniz, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj ve arama faaliyetleriyle bu sancılı döneme nispeten rahat giriyoruz" ifadelerini kullandı.'BU AKŞAM SAYIN PUTİN'LE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK'Erdoğan, bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Aradaki sıkıntıları, Ukrayna ile olan bu sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak. Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Dahası Türkiye ekonomi modelimizin katkısıyla inşallah bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Üretimi, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerini her alanda görüyoruz. Türkiye, göreve geldiğimizde 36 milyar dolarlık ihracatı vardı. Ama şimdi 250 milyar doları geçen 300 milyar dolara giden bir ihracat seviyesine yükseldik. İmalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (2) - Son Dakika
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