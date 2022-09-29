Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (2)

'YATIRIMCIYI DARDA BIRAKMAYACAKSINIZ'

Erdoğan, siyasete girmeden önce esnaflık yaptığını hatırlatarak, 20 yılda esnaf ve sanatkarlar lehine yaptıkları düzenlemelerin saymakla bitiremeyecek kadar çok olduğunu vurguladı. Erdoğan, yatırım kredilerinde kamu bankalarının kapısının aşındırılmasını isteyerek, "Özel sektör bankaları ne yapar eder bilmem. Ama kamu bankalarına talimatım var. O da nedir; yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, onlara gerekli desteği vereceksiniz. Ben buradan tüm kamu bankalarıma sesleniyorum; siz kolaylaştırıcı olacaksınız, zorlaştırıcı olmayacaksınız. Dolayısıyla da size böyle bir kredi için başvuran esnafım olduğu zaman, sanatkarım olduğu zaman onlara da imkanlarınız neye elveriyorsa bu desteği inşallah kredi konusunda sağlayacaksınız. Herhalde Ziraat, Vakıf; onlar da şimdi bu dediklerimi duymuştur. Yatırım kredilerinde de esnaf ve sanatkarlarımızın iş yeri ve taşıt alımlarında kredi üst limitini 1 milyona çıkarmıştık. Biz geldiğimizde yüzde 40 faiz oranıyla Halkbank'tan finansmana erişebilen esnafımız bugün enflasyondaki yükselişe rağmen yüzde 9,5 seviyesinde bir oranla buna ulaşabilir; biz sağladık. Bu gerçekleri görmemiz lazım" dedi.