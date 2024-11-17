Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'ne katılmak üzere Brezilya\'ya gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'dan özel uçak ile Brezilya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 08.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'Can' ile Brezilya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
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