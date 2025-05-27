Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verip Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz"

"Cumhur ittifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile olgunlaşan terörsüz Türkiye'de kritik bir eşiği suhuletle aştık"

"Ülkemizi nice vatan evladının hayatına mal olan büyük beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Bunun da kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz"

"Terör hiç bitmesin diyen muhterisleri zaten muhatap almıyoruz. Edirne'ye Enver gireceğine düşman girsin diyenlerden farkı yoktur. Bunların sayıları belki az ama etrafa yaydıkları cüruf rahatsız edicidir"

"Onlar yine kaybedecektir. Cumhur ittifakının iki güçlü tecrübeli lideri olarak ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz"

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin ekonomi, özgürlükler alanında şahlanış yaşayacağını görüyoruz"

"Terörsüz Türkiye menziline varınca sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak"

"Muhalefet belediyeleri borç içerisindedir"

"Konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük"

"Deprem tehdidi ile yüzleşen belediyenin reklam bütçesi depreme hazırlık bütçesini aşıyorsa burada ciddi sorun var demektir. Personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz aşmamalıdır. Ama bunlarda böyle bir hesap var mı, yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa tavrımız yine değişmez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.