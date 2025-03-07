Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnafa Kredi Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnafa Kredi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Esnafa Kredi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı iftar programında, "Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz.

07.03.2025 22:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı iftar programında, "Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Programda esnafa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'in kalbimizi ferahlatan ikliminde siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bin yıldır var olduğumuz bu toprakları alın teriyle, emeğiyle yeşerten, Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen ecdadımız, medeniyetimizin en sağlam temellerini Ahi teşkilatı ile atmıştır. Mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarlara, bugün de ticaret erbabımıza rehber olması gereken Ahilik yeminini ettirmiştir. Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla işini yapacağına, Hakk'ın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğine, cömertlik, güven, sevgi, sabır, dostluk, adalet ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlı kalacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına namusu, izzeti ve onuru üzerine söz verirlermiş. Ahiliğin özünü tarif eden bu ahlaki değerlerle ticaret yapan tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz" dedi.

"Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasete atılmadan önce hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa devlet ve millet olarak biz de zemine o derece güçlü basarız. Çünkü esnaf sadece mal alıp satan, tüccarlık yapan kişi demek değildir. Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşan esnaf kardeşlerimiz olmuştur. Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz, meslek öğrettiniz, ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken, 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Sadece sıkıntılı dönemlerde değil, Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü bir biçimde sahip çıktınız. Ülkemizin bugünlere gelmesinde esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşılıyoruz. Türkiye ekonomisine yaptığınız katkıdan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkarlara esnaf kardeşimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde

Konuşmasında esnafa müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz. 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira, 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk. 2017 yılında devreye aldığımız indirimli yatırım kredileri kapsamında da 6 bin esnafımıza 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi, 7 bin 710 esnafımıza ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağladık. 2002'den bugüne esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı" dedi.

"Salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının sadece sağlık boyutunu değil ekonomik yönünü de en iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Muhalefetin Türkiye ekonomisine kontak kapattırmak için sabah akşam üzerimize geldiği günlerde biz böyle yanlış bir yola asla girmedik. Salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Kredi taksitlerini erteledik, gecikmiş borçları yapılandırdık. Mali sicil affı uygulaması ile ticaret erbabımızın elini rahatladık. Son yıllarda ülke olarak bir diğer imtihanımız 6 Şubat depremleriydi. Asrın felaketinde 42 bin iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Depremlerde işleri ve iş yerleri zarar gören 27 binin üzerindeki esnafımıza 6,7 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi kullandırdık. Konut ve iş yerlerimiz tamamladıkça hak sahiplerine teslim ediyoruz. 2025 Kooperatifler Yılı'nın hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnafa Kredi Müjdesi - Son Dakika

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