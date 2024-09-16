Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

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Başkan Erdoğan, X hesabından Gazze için yeni bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımdan ''Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

16.09.2024 21:23
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Her fırsatta ve her platformda, İsrail'in neredeyse 1 yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu 'boykot' temalı videoyu paylaştı.

Erdoğan'ın Gazze'ye desteğini tekrarladığı paylaşımda, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'ye, Gazze'den görüntülere ve tüm dünyada Gazze için yapılan protesto görüntülerine yer verildi.

Erdoğan, kısa sürede beğeni toplayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.

Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için 'Boykot' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için 'Boykot' paylaşımı
Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı
Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı
Erdoğan \'Boykot\' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Sait Mevlut:
    Samimiyseniz gerçekten onların ürün fiyatına çok yüksek vergi koyun millet satın alamasın. Biz boykot edenler zaten almıyoruz. 304 23 Yanıtla
    Ali Sogukpinar:
    destekliyorum. 41 1
    Ümit Atılgan:
    beğenmeyenlerin gerekçesi ne çok merak ettim 30 9
  • Tahsin Mehdevi:
    Sn Cumhurbaşkanı Kürecik-İncirlik-Kesecik ihanet üsslerini kapatın, petrolü kesin, İsrail'le ilişkileri kes şimdilik kâfi. Demiyoruz Ukrayna'ya bedavaya verdiğiniz İHA lardan Filistin direnişine verin, siz üssleri acil kapatın, petrolü kesin. 187 20 Yanıtla
    Muhammet Kanar:
    İHA vermediğini nereden biliyorsun 19 11
    mehmet özcan:
    varmı öyle erkeklik 24 4
    Zafer Bekler:
    Kürecigi kapatmak sıkar kola dokmeye benzemez troller Anlamadınız degılmi daha tıyatro tavsana kaç tazıya tut 6 2
    MUHAMMED EBZAL:
    Sallama yavaş ziyaaaaaaaaaa 7 1
  • kadir kınay:
    Asrın liderinin bulduğu çözüm dahihayene 87 33 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Seve seve kabul edecen Asrın tek lideri Reis 35 32
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SON DAKİKA: Erdoğan 'Boykot' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı - Son Dakika
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