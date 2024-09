Erdoğan \'Boykot\' çağrısını videoklip ile yaptı! Kısa sürede binlerce beğeni topladı

Politika

Her fırsatta ve her platformda, İsrail'in neredeyse 1 yıldır Gazze'de sürdürdüğü katliama tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu 'boykot' temalı videoyu paylaştı.

Erdoğan'ın Gazze'ye desteğini tekrarladığı paylaşımda, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'ye, Gazze'den görüntülere ve tüm dünyada Gazze için yapılan protesto görüntülerine yer verildi.

Erdoğan, kısa sürede beğeni toplayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.