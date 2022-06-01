Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru (2)

'PEK ÇOK SORUNUN BAŞLANGIÇ NOKTASI GEZİ HADİSEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Olaylar, İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla 2013'ün mayıs sonu, haziran başı gibi alevlendirilmiştir. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım, bir anda Türkiye'nin hükumetini, milli projelerini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kalkışmaya dönüşmüştü. Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, öyle bir şey yok. Kamu binalarının, polis araçlarının, ambulanslarının, iş yerlerinin, sivil araçların, belediye otobüslerinin, sokakların, parkların yakılıp yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında kimlerin olduğunu biz zaten biliyoruz da tarih de yazacaktır. Bay Kemal orada mıydı? Çünkü başı çeken oydu. Bunlardan bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber; çünkü kendileri de terör sevici. Gezi olaylarının planlı ve alçak bir kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemizden çıkışından borçlanma faizlerinin artışına, borsanın düşüşünden döviz kurunun yükselmeye başlamasına kadar halen boğuştuğumuz pek çok sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Ülkemize sadece yol açtığı maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar, dolaylı maliyeti yüzlerce milyar dolar olan bu hadise, arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların da işaret fişeği hüviyeti taşımaktadır."

'MİLLETVEKİLİ OLSAN NE YAZAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkıp görevini yapan görevlilere hakaretler edildiğini söyleyerek, "HDP ve CHP listelerinden Meclis'e sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler, yaptıkları terbiyesizliğin hesabını, hukuka ve milletimize vereceklerdir. Bu ne densizliktir? Bu ne edepsizliktir? Devletin polisine görevini yaparken yaptıkları iş. 'Ben milletvekiliyim.' Sen milletvekili olsan ne yazar ya. Bir defa gelip de Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı sen polise rağmen asamazsın. Ne oldu, asamadılar. Asamayacaksınız. Ayrıca hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz. Aynı şekilde kültür sanat etkinlikleri üzerinden yaygara kopararak milletimizi birbirine düşürmeye çalışanları da kendi sinsi tuzaklarında boğmakta kararlıyız" dedi. 'NATO, TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK KURULUŞU DEĞİLDİR'Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine terör örgütlerine destek vermeleri nedeniyle olumsuz cevap verdiklerini vurgulayarak, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik. NATO, bir güvenlik kuruluşudur. NATO, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkelerin, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda, polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar ve terör örgütü başının da posterleriyle birlikte bunlar bu yürüyüşleri yapıyorlar. Almanya'da bu böyle, Hollanda'da böyle, İsveç'te böyle, hatta hatta kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturuyorlar. Daha ileri gidiyorlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde çadırlar kurmak suretiyle buralarda para topluyorlar. Bütün bunlar göz önünde iken biz bunlara nasıl 'gelin, girin' diyebiliriz" diye konuştu. 'YUNANİSTAN'LA YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY ANLAŞMAMIZI BOZDUK'Erdoğan, Yunanistan'ın, Amerika'nın 9 tane üssünün adalarda vesaire kurulmasına imkan hazırladığını söyleyerek şöyle devam etti: "Şimdi bizim Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamız vardı. Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Biz Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk. Zira biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa, onlarla birlikte olmayı düşünemeyiz. İkide bir uçaklarınla kalk, bize gösteri yap. ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Tarihte neredeydin, şimdi neredesin? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun için de şu anda bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle arkadaşlarıma da söyledim, bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz, yapmayacaksınız. Çünkü bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek."'TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TEMİZLEYECEĞİZ'

Erdoğan, Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden temizleneceğini söyleyerek "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz" dedi.