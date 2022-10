Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı (3)

MUHTARLAR EVİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Akay Caddesi'nde '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle düzenlenen 'Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, ülkenin tüm illerinden binlerce muhtarın bu programa katılmak üzere Ankara'ya geldiğini ve resmi rakamlara göre tören alanında 20 bini aşkın muhtarın olduğunu söyledi.

Kafesi, restoranı, bay bayan mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren Muhtarlar Evi'ni tüm muhtarların istifadesine sunduklarını belirten Erdoğan, "Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz. Artık muhtarlarımız Ankara'da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri, merkezi konumuyla trafik sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir eve kavuşmuş oldular. Muhtarlar Evi'mizin açılışının yanı sıra bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz" dedi.'BU BAŞLIĞI ATANLAR REZİLİ RÜSVA OLDU'Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra Türkiye demokrasisine kazandırdıkları yeniliklerden birinin de 'Muhtar Buluşmaları' olduğunu ifade ederek, "İlk toplantımızı yaptığımız 2015 yılından bugüne kadar muhtarlarımızla her biri şölen havasında geçen toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin 4 bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde, milletin evinde misafir ettik. Her muhtar buluşmamız; aramızdaki muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, istişare ettiğimiz, ülkemizin meselelerini enine boyuna görüştüğümüz bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana ne diyorlardı; 'Muhtar bile olamaz'. E ne oldu? Bu başlığı atanlar rezili rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız; dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sadece muhtarlarımızın değil bu vesileyle ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk" diye konuştu.'BİZDEN SONRA MUHTARLARIN VARLIĞINI HATIRLADILAR' Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananının muhtarlarla beraber tüm Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir. Buluşmalarımızın sadece bürokraside değil siyasette de muhtarlara yönelik bakış açısını kökten değiştirdiğini görüyoruz. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar, bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler, sizin için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar; muhtarlarımıza adeta vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri bir iki küçük salon toplantısının devamını dahi getiremediler. Birkaç toplantıyla rol kapmaya çalışsalar da bizim şu kardeşliğimizi, şu dayanışmamızı asla tesis edemediler" ifadelerini kullandı.'NE MİLLETİMİZLE, NE MUHTARLARIMIZLA SAMİMİ BİR İLİŞKİ KURAMIYORLAR'Muhtarla aralarında gönülden gönüle kurulu bir köprü olduğunu işaret eden Erdoğan, "Biz muhtarlarımızla gönül diliyle, kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz. Zahirde bizi taklit edenler bu gönül dilini bilmedikleri, kalpten kalbe giden o gizli yolları görmedikleri için ne milletimizle, ne de muhtarlarımızla samimi bir ilişki kuramıyorlar. Belki şu tabloyu da kıskanacaklar. Belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. İşte onun için, coşkunuz, aşkınız, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyor; 'Allah nazardan saklasın' diyorum. Yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımızın hak ettikleri hizmeti alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldı. Bizden önce devletin de siyasetin de kapıları maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamaz, bulsa da köyüne ve mahallesine çözümle dönemezdi" dedi.