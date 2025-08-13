Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondaki coşku karşısında mest oldu. Konuşmasına ara verip AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'e dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki coşkulu anların kayıt altına alınıp alınmadığını sordu. İbiş'ten istediği cevabı alan Erdoğan, "Hadi bakalım" diyerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kıymetli gençlik kolları, İlçe ve İlçe Başkanlarımız sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Sevgili gençler sizleri şahsımda gençlik kollarının tüm mensuplarını, Türkiye'nin tüm gençlerini, bugünün güvencesi siz sevgili genç arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tarihiyle milletiyle, ülkesiyle, devletiyle, bayrağıyla bütünleşmiş siz AK Parti gençleri, aşkınız sevdanız şu salonlara sığmayan sevginiz için teşekkür ediyorum.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş

"TÜRK GENÇLİĞİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİK"

Ak Parti olarak, istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz. İlk önce kadın kollarımız bir araya geldi. Partimizin Kurmay kadrosuyla bir araya geldik. Gençliğin beklentisi, isteği, kaygıları, hedeflerini kamp süresince değerlendirme fırsatı bulduk. Türk gençliğinin fotoğrafını çektik. Gençlerin hedef ve isteklerini değerlendirdik. Bugünün güvencesi genç arkadaşlarımı selamlıyorum. Her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz.

"ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN SAFLARIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan gençlerin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diye pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizi desteğiyle sandığa gömdük. Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Son 3 ay ailemize 130 bin yeni üye katıldı. Partimize yarın katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Bizim gençlerimiz kızıl elma peşinde. Bizden aldığınız sancağı yücelteceğinize inanıyorum.

Tarihe baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına şahit oluyoruz. Gençler sancağımızı daha da yükseltecek. Her biriniz Sultan Fatih'in, peygamber efendimize müjdesine mahzar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe ilerleyen kadrodur. Bu salondaki gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısında duran yiğitleri kendine örnek alan kadrodur."