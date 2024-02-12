Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının yansımalarını net bir şekilde göreceğiz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni yılın ikinci kabine toplantısını yine yoğun bir gündemle gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, toplantıda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere, pek çok kritik konuyu detaylı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmaların her zaman olduğu gibi kabine gündeminin en önemli başlığı olduğunu dile getiren Erdoğan, toplantıda yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan yaklaşan 31 Mart seçimleriyle ilgili çalışmaları yürütürken diğer taraftan Türkiye'yi büyütme mücadelesini sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır: Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları, muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir."

İhracatta yakalanan ivmenin ocak ayında da sürdüğünü belirten Erdoğan, "Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık." diye konuştu.

"Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor"

En büyük öncelikleri olan istihdamda da olumlu havanın devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranının Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8'e gerilediğini anlattı.

Erdoğan, uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türkiye ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesi ile ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz." dedi.

" Ali Kuşçu, Fergani, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete..."

Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, Türk Hava Kuvvetlerinin yetiştirdiği seçkin pilotlardan Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü hatırlattı.

Gezeravcı'yı bugün kabul ettiğini dile getiren Erdoğan, ikinci astronotu da gelecek aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceklerini söyledi.

Erdoğan, ilk uzay misyonunun özellikle gençlerde uzay çalışmalarına, astronomiye ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Ali Kuşçu, Fergani, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete zaten başka türlüsü de yakışmazdı." dedi.

"Sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz"

Türkiye'nin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenlerin burada da boş durmadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine, eser ve hizmetlere kulp takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz, müzmin muhaliflere aldırmadan yolunuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yalova Sefine Tersanesi'nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın ikinci büyük gemisi TCG Derya'yı, yerli imkanlarla üretilen milli firkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'yi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin SİDA'yı, kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur.' sözünün rehberliğinde ilerliyoruz. Envantere aldığımız gemilerimizin ve silah sistemlerimizin donanmamıza hayırlı olmasını diliyor, projelerde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerine değinen Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk savunma sanayi, bundan sonra daha hızlı yol alacaktır." dedi.

"30 milyar dolara ulaştırmakta kararlıyız"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı dolayısıyla 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, Reisi ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflı bir şekilde istişare ettiklerini söyledi.

Erdoğan, İran'la yaptırımlar nedeniyle bir süredir yavaşlayan ikili ticareti 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizerek, farklı alanlarda imzalanan 10 yeni anlaşmanın ikili ilişkileri geliştirme iradesinin somut bir işareti olduğunu vurguladı.

(Sürecek)