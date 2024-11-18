Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirve'sinde resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirve'sinde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Modern Sanat Müzesi'nde resmi törenle karşılandı.

18.11.2024 16:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Modern Sanat Müzesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için dün akşam saatlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine ulaşmıştı. Dün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve öncesi liderler tek tek karşılandı. Zirveye katılmak üzere alana eşi Emine Erdoğan'la birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından resmi törenle karşılandı. Zirvenin gerçekleştirileceği Modern Sanat Müzesi'ndeki oturumlara katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ele alması bekleniyor.

Üç farklı oturum düzenlenecek

Latin Amerika'nın en kalabalık ve en büyük ülkesi Brezilya, 19 üye ülkenin yanı sıra Afrika Birliği ve Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen zirve kapsamında "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele", "Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu" ve "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji" başlıklı üç oturum yapılacak. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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