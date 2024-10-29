Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde düzenlenen yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını GÖKBEY helikopterine yazdı.

29.10.2024 19:14  Güncelleme: 19:34
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TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde düzenlenen yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain saldırıda şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını helkoptere yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

ERDOĞAN, GÖKBEY'İN TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Merkez Yerleşke'de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Gökbey'in teslimatı için TUSAŞ'ta olduklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde, bu anlamlı törende bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 5 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

HELİKOPTERE ŞEHİT ZAHİDE GÜÇLÜ'NÜN ADINI YAZDI

Törenin ardından duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterine, TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit düşen Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY\'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü\'nün adını yazdı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • baba yorgun yorgun:
    Turkiyenin büyük liderleri ADNAN MENDERES TURGUT OZAL RECEP TAYYİP ERDOĞAN 112 93 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Imzasi bile Ataturkun imzasinin taklidi, cakma baskomutanimiz reis :) 56 123 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tek Lider Ve Mareşal Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür 85 73 Yanıtla
  • McA !:
    Abdullah Öcalan yazabilirdi kandırılmış olabilirdi 41 71 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    cakma reis gene show pesinde.oy orani dusuyor ya gene yandasini mandasini toplamis eteginin altina. 35 66 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    güzel olmuş isim allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 71 6 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    cokdogru yapmış Allah rahmet eylesin sehitlerimiz nurda yatsinlar 65 5 Yanıtla
  • Murat Kor:
    diğer şehitlerinde adını yazsaydı daha anlamlı olurdu 26 12 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    8taşlı admin istemiyoruz 9 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat eser bundan sonra paylaşım Yapamıyacak ayrıldı 7 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı - Son Dakika
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