Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP'yi meşrulaştırma peşinde koşanların elinde dökülen kanların izi vardır (2)

50 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONUYLA MÜCADELE EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün dünyanın terörden çatışmalara, gıdadan kuraklığa, yükselen İslam ve yabancı düşmanlığından iklim değişikliğine kadar çok ciddi krizlerle boğuştuğunu belirterek, "Nereye baksak, yüzümüzü nereye çevirsek adeta bir ateş çemberiyle karşılaşıyoruz. Salgının sağlıkla ilgili boyutu geride kalırken, küresel ekonomide yol açtığı tahribat giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Daha salgının ekonomik bilançosu tam ortaya çıkmadan Rusya- Ukrayna kriziyle her şey daha girift bir hal almıştır. Nitekim Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes yüzde 8, yüzde 9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon oranları arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor. Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri, gıdadan enerjiye kadar farklı alanlarda hissedilmeye başlandı. Kimileri artık rafları boşaltıyor, kimileri personelini çıkartıyor ve bu süreç böyle devam ediyor" dedi.

'KİMSENİN DOLDURUŞUNA GELMEDEN ADIMLARIMIZI BELİRLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış yaklaştıkça batı dünyasını büyük bir endişe ve korku saldığını dile getirerek, "Hatta birileri de 'Eğer turizm olarak bir yere gidecekseniz Antalya 'ya gidin' diye tavsiyelerde bulunuyor. Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zor geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor. Tüm bu can yakıcı hakikatlere rağmen jeopolitik hesaplar nedeniyle barışa giden yol maalesef bir türlü açılmıyor. Türkiye savaşı sona erdirmek için samimiyetle çalışan, bu uğurda çaba harcayan yegane ülke durumundadır. Gerek savaşan ülkelerin görüşme masasında bir araya getirilmesi gerek tahıl koridorunun açılması gerekse esir takasında sergilediğimiz diplomatik başarı bunun en açık örneğidir. Kimsenin dolduruşuna gelmeden kendi önceliklerimiz ve milletimizin çıkarları çerçevesinde adımlarımızı belirliyoruz. Savaşın ilk günlerinde bu politikamız sebebiyle bizi hata yapmakla suçlayanlar kendi haklılığımızı teyit ediyor. Dışarıdan aldığı talimatlarla bizim dengeli tavrımızı eleştirenler şimdi bizi takdir etmek mecburiyetinde kalıyor" ifadelerini kullandı.'SİYASETTE İHMALE, GEVŞEMEYE, REHAVETE YER YOKTUR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına, hizmetler kadar bunların millete de anlatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Benden dinledikleriniz sizde kalmasın. Bunu gittiğiniz her yerde anlatmalısınız. Anlatacağız. Hayat nasıl boşluk kabul etmezse siyasette de ihmale, gevşemeye, rehavete yer yoktur. Bizim bıraktığımız her boşluğun karşımızdakiler tarafından yalanla, iftirayla, çarpıtmayla, hezeyanla doldurulması mukadderdir. Bunun için atalarımız 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır' demişlerdir. Siyaset arenasında iş yapanların eser ve hizmet üretenlerin, kalbi ülkesi ve milleti için çarpanların herkesten daha cesur, daha gayretli olması gerekiyor. 2023'e yaklaştıkça tek sermayeleri yalan ve iftira olan muhalefet kanadının farklı yollara tevessül olacağı anlaşılıyor. Bizimle hizmette, eserde, projede yarışamayanlar çareyi projelerimize kara çalmakta arıyorlar" dedi.'SOSYAL KONUT PROJESİNE ÇAMUR ATMAYA KALKTILAR'Erdoğan, bunun en son örneğini sosyal konut kampanyamızda gördüklerini söyleyerek, "Biz artan kira ve konut fiyatlarını dengelemek, milletimizin konut ihtiyacını gidermek için tarihi nitelikte bir adım attık. Daha düne kadar konut kıtlığından, kiraların yüksekliğinden dem vuranlar siz ne yaptınız? Ne yaptığınızı bir söyleyin. 14 tane büyükşehir belediye başkanınız var; ne yaptınız? Ben de büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. İstanbul 'da KİPTAŞ'ı kurarak önce KİPTAŞ'la süratle konutlar inşa etmek süratiyle vatandaşlarımızı konut sahibi yaptım. Siz ne yaptınız? Yapamazsınız. Yapacağınız bir şey de yok. Sadece yalan, dolan, talan. Başka bir şey yok. Önüne arkasına bakmadan kampanyayı kötüleme yarışına girdiler. Türlü bahanelerle projeye çamur atmaya kalktılar. Basiretsizliklerini, çapsızlıklarını, millete ve memlekete dair hiçbir dertleri olmadığını ikrar eden pek çok skandal beyana imza attılar. CHP ve şürekası ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler" dedi. 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI CUMHUR İTTİFAKI'

Sadece son 2 haftada yaşananların kendileriyle, 6'lı masa arasındaki vizyon ve ufuk farkını göstermeye yeterli olduğunu bildiren Erdoğan, "Bu dönemde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı varken en büyük talihsizliği de bu takoz muhalefetidir. İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Milletime sesleniyorum; bunun için bize ve AK Parti'nin illerdeki sancak beyleri olan il başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. Şu 3 şeyi yapmaktan asla bıkmayacak, asla geri durmayacağız. Birincisi, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. 2'ncisi, gencinden yaşlısına her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. 3'üncüsü, muhalefet sadece lafla vakit öldürürken 2023 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali, programı, projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda ve onların gönül dünyalarına girdiğimizde 2023'te, müjdeyi vereyim; rekor bir oyla cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini Allah'ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Şayet bizde muhalefetin hep yapageldiği, bugün de tekrarladığı gibi oturduğumuz yerden ahkam keserek siyaset yapmaya kalkarsak onların akıbetine uğramaktan kurtulamayız. Bu kadro bu işi başarır. Ben size inanıyorum. ve inandığımız bu yolda kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Zira biz milletten kopuk değiliz. Ama unutmayın; milletten kopuk siyaset, milletten kopuk siyasetçi, milletten kopuk yönetici olmaz, olamaz. Hep söylediğim gibi; AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de yaşadığı onca badireye rağmen ayakta tutan da inşallah 2023'te tekrar iktidar sorumluluğunu verecek olan da milletimizdir. Bizim Allah'tan başka dayanağımız, milletten başka desteğimiz yoktur" diye konuştu.