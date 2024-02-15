Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP\'de dün yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttığı mitingde CHP'yi eleştirdi. Erdoğan konuşmasında "Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar" dedi. Erdoğan ayrıca "Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek." dedi.
Mitingde Erzincan'daki maden kazası nedeniyle müzik çalınmazken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz de millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla 'millet tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil.
Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var. Perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar. Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez.
Erdoğan, mitingde AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. İşte AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları:
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halit Doğan
AK Parti Alaçam İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Özdemir
AK Parti Asarcık İlçe Belediye Başkan Adayı: Şerif Kılağuz
AK Parti Atakum İlçe Belediye Başkan Adayı: Özlem Maraş
AK Parti Ayvacık İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Keskin
AK Parti Bafra İlçe Belediye Başkan Adayı: Hamit Kılıç
AK Parti Canik İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Sandıkçı
AK Parti Çarşamba İlçe Belediye Başkan Adayı: Ender Gül
AK Parti Havza İlçe Belediye Başkan Adayı: Murat İkiz
AK Parti İlkadım İlçe Belediye Başkan Adayı: İhsan Kurnaz
AK Parti Kavak İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Sarıcaoğlu
AK Parti Ladik İlçe Belediye Başkan Adayı: Gürkan Özel
AK Parti 19 Mayıs İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Topaloğlu
AK Parti Salıpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Yüksel
AK Parti Tekkeköy İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candal
AK Parti Terme İlçe Belediye Başkan Adayı: Şenol Kul
AK Parti Vezirköprü İlçe Belediye Başkan Adayı: Murat Gül
AK Parti Yakakent İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Kıyma
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de dün yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyor - Son Dakika
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?