Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP\'de dün yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyor

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttığı mitingde CHP'yi eleştirdi. Erdoğan konuşmasında "Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar" dedi. Erdoğan ayrıca "Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek." dedi.

"CHP MİLLET TIPIŞ TIPIŞ OY VERECEK ZİHNİYETİNE SAHİP"

Mitingde Erzincan'daki maden kazası nedeniyle müzik çalınmazken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz de millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla 'millet tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil.

"HEPSİNİN TEK GÜNDEMİ CHP'Yİ ELE GEÇİRMEK"

Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var. Perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerine bugün sırtından hançerliyorlar. Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez.

Erdoğan, mitingde AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. İşte AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları:

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halit Doğan

AK Parti Alaçam İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Özdemir

AK Parti Asarcık İlçe Belediye Başkan Adayı: Şerif Kılağuz

AK Parti Atakum İlçe Belediye Başkan Adayı: Özlem Maraş

AK Parti Ayvacık İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Keskin

AK Parti Bafra İlçe Belediye Başkan Adayı: Hamit Kılıç

AK Parti Canik İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Sandıkçı

AK Parti Çarşamba İlçe Belediye Başkan Adayı: Ender Gül

AK Parti Havza İlçe Belediye Başkan Adayı: Murat İkiz

AK Parti İlkadım İlçe Belediye Başkan Adayı: İhsan Kurnaz

AK Parti Kavak İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Sarıcaoğlu

AK Parti Ladik İlçe Belediye Başkan Adayı: Gürkan Özel

AK Parti 19 Mayıs İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Topaloğlu

AK Parti Salıpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı: Osman Yüksel

AK Parti Tekkeköy İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candal

AK Parti Terme İlçe Belediye Başkan Adayı: Şenol Kul

AK Parti Vezirköprü İlçe Belediye Başkan Adayı: Murat Gül

AK Parti Yakakent İlçe Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Kıyma