Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Erbil'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

23.04.2024 00:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle Erbil'de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede terör örgütü PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı

"PKK MESELESİ ARTIK GÜNDEMDEN ÇIKARILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu iş birliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı

Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı'nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı'ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil\'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sanan ballı: IKBY pek güven vermiyor 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı - Son Dakika
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