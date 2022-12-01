Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını reddeden Akşener'e AK Partiden açık kapı: Kesin kanaat geliştirmek her zaman yanlıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "6'lı masayı terk et" çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Şu anda bunlar terör örgütü PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti.

AKŞENER'DEN YANIT: KUMAR MASASINDA HİÇ OLMADIK, OLMAYIZ

Akşener ise "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Biz, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz, 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur" yanıtını vermişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İHTİMALLER ÜZERİNDEN KESİN KANAAT GETİRMEK YANLIŞTIR

Habertürk canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve Akşener'in yanıtı hakkında konuşan Çelik, "Çeşitli konularda açıklamalar yapanlar, yürüttüğümüz siyaset çerçevesinde, terörle mücadelede milli siyasetimize hassasiyet ortaya konulduğunda Cumhurbaşkanımız da ister kişiler ister sivil toplum örgütleri ister partiler düzeyinde olsun, onların Cumhur İttifakı'yla birlikte olması yönünde kendilerini konumlamaları şeklinde çağrıda bulunuyor. Çağrı yapıldı, sayın Akşener bahsettiğimiz eleştirilerden ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bildiğim bir şey var; siyasi tarihe baktığımızda siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl çok kısadır. İhtimaller için bugün için kesin kanaat geliştirmek her zaman yanlıştır." dedi.