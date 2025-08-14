Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti\'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı
14.08.2025 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti\'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz" sözlerinin ardından AK Parti'ye geçeceği konuşan belediye başkanları belli oldu. 9 ismin AK Parti'ye katılacağı ifade edilirken bu isimlerin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programında takacak. İşte o belediye başkanları...

Siyasi kulisler partiler arası transferlerle çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yeni katılımlar olacak" çıkışı sonrası gözler AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programına çevrildi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinde istifa ederek AK Parti'ye katılacağı siyaset arenasında geniş yer bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 6 İSİM AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği CHP tarafından da doğrulanırken, bugün 9 belediyenin AK Parti'ye katılacağı belirtildi. Buna göre, AK Parti'ye katılacak 9 belediyeden 6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den bir ise bağımsız.

İŞTE O 9 BELEDİYE BAŞKANI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yarın AK Parti'ye katılacak belediyeleri açıkladı.

Saymaz'ın yaptığı paylaşımdaki dokuz belediye şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi; Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

ÖZEL: EY TOPUKLAYAN EFE, O OYLAR CHP'YE VERİLDİ

Öte yandan Özgür Özel CHP'den AK Parti'ye geçecek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız."

Politika, AK Parti, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Gürbüz:
    Başlık yanlış işte tehdit ve zorla aldığımız 9 belediye diyecektin yada sandıkta çalamadık ve yeneceğimiz 9 belediyeyi zorla geri aldık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi
2 milyar liralık dolandırıcılık Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar 2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Mehmet Kasım Gülpınar ’’AK Parti’ye katılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Mehmet Kasım Gülpınar ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına son noktayı koydu

07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
10:17
Taraftarların ağzı açık kaldı İrfan Can’dan inanılmaz hata
Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata
10:09
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
09:59
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 08:05:48. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.