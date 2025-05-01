Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanların haklarını...

01.05.2025 12:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanların haklarını korumanın temel öncelikleri olduğunu belirterek, sendikal haklardan istihdam politikalarına kadar birçok alanda kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda işçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Sizlerle birlikte tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Ülkenin büyümesi, milletin güçlenmesi ve Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen ve fedakarca çalışan herkese şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizin her birine Rabbimden helal, hayırlı ve bereketli kazançlar niyaz ediyor, Mevla emeklerini zayi etmesin diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeğin inançta, tarihte ve kültürde büyük bir kutsiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Milletçe bu günlere gelmemizde emek vermenin, zayi etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz Medeniyetimizi örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını alabildiği ve güçsüzün güçlüye ezdirilmediği bir tarih anlayışına sahip olunduğunu belirterek, "Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüye ezdirilmediği tarihimiz işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık" açıklamasını yaptı.

Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldıklarını, emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetlerini yalnızca sözleriyle değil, son dönemde hız verdikleri çalışmalarıyla da açıkça ortaya koyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü yaparak resmi tatil ilan ettiklerini ifade etti. Erdoğan, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin daha kuşatıcı hale getirildiğini, kamu görevlilerinin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarının sağlandığını belirtti.

Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikaların kuruluş şartlarının kolaylaştırıldığını, sendikal güvencelerin güçlendirildiğini ve grev hakkının rasyonel bir zemine oturtulduğunu aktaran Erdoğan, iş sağlığı ve güvenliği kanununun yürürlüğe konulmasıyla çalışma şartlarının ve alınacak tedbirlerin azami şekilde iyileştirildiğini kaydetti.

Belediyelerde çalışan taşeron işçiler ile sözleşmeli personele kadro imkanı tanındığını, Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirilen toplu sözleşme ikramiyesinin daha güçlü şekilde geri getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda başörtüsü yasağının kaldırıldığını, bu uygulamanın ülke adına bir utanç vesikası olduğunu söyledi.

Cuma ve hac izinleri dahil olmak üzere kamu çalışanlarının ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünün açıldığını belirten Erdoğan, bu yıl yüzde 30 zam yapılan asgari ücretten gelir vergisinin kaldırıldığını ve işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar sayamayacak kadar çok sayıda proje, hizmet ve yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, bundan sonra da aynı azim, istek ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, işçi ve işverenlerle, çiftçi ve üreticilerle, sendikalar ve tüm çalışanlarla birlikte Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın, emeğin ve alın terinin yüzyılı olması için her türlü gayreti göstereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. Erdoğan konuşmasını, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tekrar tebrik ederek tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeşitli sektörlerde görev yapan işçiler katıldı. Program sonrası katılımcılar da söz alarak görüşlerini paylaştı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle bir araya geldi - Son Dakika

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