Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş\'a yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, isim vermeden ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da yüklendi.

"KAMUYA BORÇLARINI ÖDEMEYEN BELEDİYELER..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyonluk Ebru Gündeş konseri düzenlediği iddiasına değinen Erdoğan, "Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde "bizi çalıştırmıyorlar" feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

"BUNLARIN HESABININ SORULMASI GEREKİYOR"

Açıklamasının devamında "CHP'li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP'li belediyelerde sorumluluk bilinci yok. CHP'nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor. CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz. CHP'de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu."