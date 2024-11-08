Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş\'a yüklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyonluk Ebru Gündeş konseri düzenlediği iddiası üzerinden Mansur Yavaş'a yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor'' dedi.

08.11.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, isim vermeden ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da yüklendi.

"KAMUYA BORÇLARINI ÖDEMEYEN BELEDİYELER..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyonluk Ebru Gündeş konseri düzenlediği iddiasına değinen Erdoğan, "Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde "bizi çalıştırmıyorlar" feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

"BUNLARIN HESABININ SORULMASI GEREKİYOR"

Açıklamasının devamında "CHP'li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP'li belediyelerde sorumluluk bilinci yok. CHP'nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor. CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz. CHP'de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu."

Mansur Yavaş, Ebru Gündeş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Yelloz Kız:
    sen söyleyince çok komik duruyor 159 58 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ulkeyi 25 yildir yonetiyorsunuz gelinen durum ortada. kendinize niye laf etmiyorsunuz ?? 152 47 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Al bi hırsız daha konuştu yine 129 59 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    sizlere hesabı kim soracak 134 50 Yanıtla
  • İsa İncirbölen:
    ....şayet aday olursa,bütün akraba ve arkadaşlarımın oyu kesin olarak Mansur Yavaş için olacak... 121 55 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Esenler rin belediyesi de ramazan eğlencelerini düzenleri Nihat hatipoğluna iyi para verirdi dörtyol meydanında dua etsin diye 115 33 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Korkunun ecele faydası yok recep:)) 103 42 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN:
    Ya senin car cur ettiklerine ne demeli,,, Son Amerika seyahatin, reklamlar için oraya harcadıkların, Sen ve ekibin için bir uçak yeter, hatta tarifeli uçaklar varken, AMERİKA GEZISI 55.OOO.000 dolara mal olmuş, 97 37 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sayın Erdoğan parti konser gibi organizasyonları yasaklayın lütfen bize göre değil bu işler gereğide yok istemiyoruz 39 89 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    önce kendi belediyelerine yandaşlarına bak istersen 93 28 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.