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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi
27.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 18:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, 2060 yataklı şehir hastanesinin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diledi.

Hastanenin 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı yüksek yatak kapasitesi, yoğun bakımları, ameliyathaneleri, kapalı-açık otopark ve diğer birimleriyle İzmir'e yakışır bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Laf değil, icraat... Bu dev hastanenin altyapısı, buranın yollarıyla alakalı, 'acaba yollarını kim yaptı? diye de sorarsınız değil mi? Kimin yapması lazım? Büyükşehir Belediyesinin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır... Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. Şu ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah ikinci etabını da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Çünkü hastane yapınca ulaşım şart."

Dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri

Hastaneye hızlı, emniyetli ve konforlu bir erişim için inşa ettikleri 4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu ve kavşağını da hizmete açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım, bizim eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte inanıyorum ki güzel İzmir'imizin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmir'imizin bu çileleri sona erecektir. Daha önce Manisa-İzmir arasında Sabuncu Beli Tüneli'ni yaptık. Aynı şekilde yine sahilde birçok yolu yaptık, Konak Tüneli'ni yaptık."

Gelecek dönemde gerek merkezi yönetim gerek büyükşehir belediyesi olarak el ele vererek bütün altyapı sorunlarını ortadan kaldıracaklarını belirten Erdoğan, alandakilere, "Bunun için de tabii 31 Mart'a kadar yoğun bir şekilde çalışmaya var mıyız? Buna hazır mıyız?" diye sordu.

Alandakilerin, "Evet" yanıtı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun. Çünkü güzel İzmir'imize yakışanı yapmamız lazım. Şu projenin, ülkenin ortak değerlerinin, milletin sembol isimlerinin arkasına gizlenerek hiçbir eser ve hizmet üretmeden yıllarca şehrin sırtına yük olanlara ibret teşkil etmesini diliyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin 2002'de göreve geldiğinde millete bir söz verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Demiştik ki ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Daha sonra buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere, pek çok başlığı ekledik. Bugün 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık alanında atama müjdesi

Eğitim alanında okulların neredeyse tamamını yeniden inşa ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için 800 bin yeni öğretmen atadıklarını ayrıca üniversite öğrenimini herkes için hak haline getirdiklerini vurguladı.

"Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük.

Güvenlik dedik, terör örgütlerinin başını ezerek insanlarımızın huzur içinde hayatını sürdürmesini sağladık. Sınırlarımızın güvenliğini artırarak, terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi haline getirdik. Bitmedi, adalet dedik, yargı teşkilatımızı binasından personeline kadar baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti vereceği altyapıya kavuşturduk. Geçmişte vesayetin daha sonra FETÖ'nün güdümünde itibar kaybeden adalet sistemimizi, adına karar verdiği milletimizin emrine amade kıldık. Yargılama sürelerini kısaltacak tedbirleri alarak adaletin hızla tesisine zemin hazırladık."

(Sürecek)

Kaynak: İHA
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