Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

09.03.2026 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İlk günden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduklarını, daha fazla büyümeden krize bir çıkış yolu bulmak amacıyla şimdiye kadar 16 liderle görüştüğünü belirten Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 50'nin üzerinde telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın muhataplarıyla sürekli temas halinde olduğunu dile getiren Erdoğan, başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere bakanların kendi görev alanlarıyla ilgili konuları hassasiyetle takip ettiğini söyledi.

Erdoğan, hiçbir şeyi şansa bırakmadıklarını, krizin özellikle ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutmak için dinamik bir süreç yönetimiyle gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, 28 Şubat'tan beri tedbirler kapsamında neler yapıldığını hatırlattı.

Bölgede yaşanan çatışmaların, enerji ve emtia fırsatlarından ticarete, turizmden tedarik zincirlerine birçok başlıkta belirsizlikler oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, bu tür kaotik durumların hazırlıksız yakalanan ekonomiler için birer tehdit, hazırlıklı olanlar için ise yönetilebilir süreçler olduğuna işaret etti.

Erdoğan, "Biz hamdolsun ikinci kategoride, yani belirsizliği yönetebilme kabiliyetine sahip ülkeler arasında yer alıyoruz. Geçmişte pek çok küresel krizden ve bölgesel gerilimden yara alarak değil, güçlenerek çıkmış bir ülkeyiz. Ekonomi yönetimimiz bu anlamda ciddi bir deneyime sahiptir. Dış şoklara karşı direncimiz eskiye nazaran bugün çok daha güçlü. Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar civarında. Finansal sistemimiz sağlam sermaye yapısı ve güçlü likiditesiyle her türlü riski absorbe edebilecek kapasitededir." diye konuştu.

"Eşel mobil sistemini geçici olarak devreye aldık"

Proaktif bir yaklaşımla attıkları adımlar sayesinde piyasaların sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini, 28 Şubat'tan bu yana Merkez Bankasının Türk lirası ve döviz likiditesini etkin biçimde yönetmek üzere gerekli tedbirleri aldığını aktaran Erdoğan, "Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul, piyasaların güvenli işleyişini güvence altına alacak düzenlemeleri süratle hayata geçirdi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki ani yükselişlere rağmen dezenflasyonun sürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarının altını çizerek, vatandaşları enerji fiyatlarındaki olası artışlardan korumak amacıyla eşel mobil sistemini geçici olarak devreye aldıklarını söyledi.

"Enerji arz güvenliğinde yaptığımız yatırımlar, imzaladığımız anlaşmalar ve aldığımız önlemler sayesinde herhangi bir riskle karşı karşıya değiliz." diyen Erdoğan, yurt içi ham petrol üretimini 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 48 milyon varile ulaştırdıklarını belirtti."

Erdoğan, aynı dönemde kaynak çeşitliliğini artırmak adına 15 farklı ülkeden petrol tedarik ettiklerini bildirdi.

Halihazırda günlük net ithalatın 90 günlük kısmına tekabül eden miktarda ulusal petrol stoku olarak depolama tesislerinde muhafaza edildiğini belirten Erdoğan, BOTAŞ'ın, geçen dönemde aynı şekilde uluslararası enerji şirketleri ile çok sayıda doğal gaz ve LNG anlaşması imzaladığını dile getirdi.

"Üreticilerimizin ihtiyaç duyacağı gübre stoklarımız yeterli seviyededir"

Erdoğan, muhtemel arz kesintilerine karşı enerji terminalleri ve doğal gaz depolama tesislerinin mukavemet kabiliyetini ciddi oranda güçlendirdiklerini aktararak, "Yükselen talep trafiğine rağmen kullanıcıların akaryakıta erişiminde de herhangi bir aksamaya mahal vermiyoruz. Yani enerji boyutunda hamdolsun her şey kontrolümüz altında." dedi.

Tarımda, gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yaptıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilerimizin ihtiyaç duyacağı gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Alternatif ülkelerden uygun fiyata üre gübresi temin edilmesi amacıyla yüzde 6,5 olan gümrük vergisini sıfıra indirdik. İhracat kapasitesine sahip olduğumuz gübrelerin ihracatını durdurarak bu ürünlerin yurt içinde daha fazla kullanılabilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Ülkemizde tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda Allah'ın izniyle bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ticaretimizin olumsuz etkilenmemesi için de gerekeni yapıyoruz. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerimizi yoğunlaştırdık."

"İran sınırındaki üç gümrük kapımızda herhangi bir sorun ya da yoğunluk bulunmuyor." ifadesini kullanan Erdoğan, savaştan etkilenen 15 ülkedeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin ticaret müşavirlikleri ve ateşeler tarafından dikkatlice takip edildiğini kaydetti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarının sağlık ve güvenlik durumlarında herhangi bir olumsuzluğun şimdilik söz konusu olmadığını dile getirerek, "Burada geleceğe dair umutlarımızı artıran bir haberi de paylaşmak isterim. Avrupa Birliği Komisyonu, yayımladığı son taslakla Avrupa Birliği menşei şartının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'de üretilen ürünleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Aynı yapıcı yaklaşımın müteakip aşamalarda da sürdürülmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Kabine, Döviz, Son Dakika

