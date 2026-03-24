Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, "Maalesef savaşların gölgesinde geçirdiğimiz Nevruz'un başta milletimiz olmak üzere, bölge halklarına barış, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Milletimizin Nevruz Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, bu anlamlı günün aramızdaki muhabbet bağlarını güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kabine olarak ramazan boyunca ve bayram süresince çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Erdoğan, gerek halkla buluşma ve kucaklaşma, gerekse dış politik temaslar bağlamında oldukça yoğun geçen iki haftayı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 12 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını ve kendisine Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim ettiklerini anlatan Erdoğan, Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani krizlere karşı en başından beri ilkeli ve tutarlı bir tavır ortaya koyan Guterres'e teşekkür etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin birinci etabının temelinin 13 Mart'ta atıldığını ve yapımı tamamlanan 16 hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, aynı akşam Milli İrade Platformu tarafından tertip edilen iftar programına iştirak ettiklerini söyledi.

Tıp Bayramı'nın kutlandığı 14 Mart'ta ise sağlık çalışanlarıyla aynı iftar sofrasını paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ettiğimiz 16 Mart'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması büyük finaline katılarak hocalarımızla, hafızlarımızla aynı manevi havayı soluduk. Tilavetleriyle gönlümüze ferahlık veren Kur'an bülbülü kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyor, bu güzel programı tam 10 yıldır başarıyla ekranlara taşıyan TRT ailemize ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mart'ta Ankara'da Hacı İbrahim Demir Camisini ibadete açtıklarını kaydederek, "Yıllarca yer altı mescitlerine mahkum ve mecbur edilen başkentimize hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yeni bir camiyi daha böylelikle kazandırmış olduk. Bayağı güzel oldu maşallah." dedi.

Aynı gün gazeteci ve yazarları milletin evinde misafir ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Destanı'nın 111'inci yıl dönümünde hem eğitim ailemizle buluştuk hem de Külliyemizde sahnelenen 'Şüheda 1915' tiyatro oyununu izledik. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Rize'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Devamında Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanemizin resmi açılış törenini icra ettik. Hem Güneysu ilçemize hem de Rize'mize sağlık alanında çok önemli bir değer katan hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Meselelerin özü ve özeti bu sorulara verilecek cevaplarda mahfuzdur"

Küresel sistemin, 2008 krizinden bu yana sancılı ve sarsıntılı olduğu kadar köklü bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söz konusu değişim, dört ana eksende aktörler arasındaki rekabeti ciddi manada kızıştırmaktadır. Uluslararası sistem temelde şu soruların cevabını aramaktadır: Teknolojiye kim yön verecek? Veriyi ve yapay zekayı kim yönetecek? Üretim, tedarik ve tüketim zincirlerini kim domine edecek? Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kim kontrol edecek? Çok kutupluluğa doğru evrilen dünya düzeninde yeni kutup başları kimler ve hangi ülkeler olacak? Evet, can yakıcı sonuçlarıyla bir süredir yüzleştiğimiz meselelerin özü ve özeti bu sorulara verilecek cevaplarda mahfuzdur."

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. Klasik ittifaklar çözülürken, benzer tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olan ülkeler arasında yeni ittifaklar kurulmaktadır. Yine bu süreçte bölgesel iş birliğinin daha önce hiç olmadığı kadar öne çıktığını görmekteyiz. Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesine hem de kendi yeraltı kaynaklarımızı devreye alacak projeleri hayata geçirdik."

"İnşa ettiğimiz demir yolları, köprüler, tüneller sayesinde"

"Ulaştırma alanında zaten ülkemizin kısa sürede yazdığı destan ortadadır." diyen Erdoğan, "Şayet Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demir yoluyla gidilebiliyorsa bu ülkemizde inşa ettiğimiz demir yolları, köprüler, tüneller sayesindedir." dedi."

Ana muhalefetin "Kuşların göç yolunu engelliyor" diyerek karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'nın bayram boyunca 5 bin 871 uçuşla toplam 874 bin yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Erdoğan, havalimanlarının tamamında 16 bin 851 uçak trafiğiyle 2 milyon 531 bin yolcuya hizmet sunulduğunu, demir yollarını da 2 milyon 490 bin kişinin kullandığını bildirdi.

"Bankacılık sistemimiz başta olmak üzere finansal yapımızı beklenmedik şoklara karşı dayanıklı hale getirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"

"Toplam 47 ülke ile yüksek düzeyli iş birliği konseyleri tesis ettik. Afrika ve Latin Amerika gibi ilişkilerimizin kısıtlı olduğu coğrafyalarla ticari ve beşeri münasebetlerimizi ilerlettik. Sanayi ve üretimde 182 yeni organize sanayi bölgesi, 85 yeni teknopark kurarak altyapımızı tahkim ettik. Savunma sanayisinde katettiğimiz mesafe ise akademik çalışmalara konu olan büyük bir başarı hikayesidir. Karşılaştığımız onca engele, gizli, açık ambargoya rağmen hamdolsun pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. İnsansız hava araçlarından füze ve roketlere, elektronik harp sistemlerinden hava savunma yeteneklerine, savaş gemilerinden top, tank, helikopter, zırhlı araç ve obüslere kadar çok geniş bir skalada yerli, milli imkanlarla büyük işler başardık. Bir başka devrimi ülkemizin güvenlik paradigmasında gerçekleştirdik. Türkiye'nin güvenlik çemberini hudutlarımızın ötesine kadar genişlettik. Aziz milletim, ilim ve hikmet pınarı koca Yunus'un o güzel ifadesiyle eğer söyleyecek olursak; 'Dirildik, pınar olduk/ İrkildik, ırmak olduk/ Artık denize dolduk/ Taştık, elhamdülillah.' Biz de tam olarak bunu yaptık."

(Sürecek)