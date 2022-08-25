Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu.

LAİKLİK TEMALI ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Muhalefetin laiklik temalı eleştirilerine yönelik konuşan Erdoğan, "Hamdolsun bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı inançla aynı cesaretle Bedir'deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor." dedi.

Alandakilere, "Dua ile tekbirle, Fetih suresiyle çıkılan kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını alınca şu ifadeleri kullandı:

"HERKES İNANMAK ZORUNDA DEĞİL"

"Elbette herkes inanmak zorunda değil. Her şey gibi iman da bir nasip meselesidir. Ama hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden, alın terini ve kanını bu uğurda akıtmakta tereddüt göstermeyen kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın.

"CANSİPERANE MÜCADELENİN MANEVİ ZIRHIDIR"

Çünkü bu dualar, bu tekbirler, bu salavatlar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin, her bir ferdin istiklali ve istikbali için verilen cansiparane mücadelenin manevi zırhıdır.

"RUMU, ERMENİ'Sİ YAHUDİ'SİYLE ANADOLU'DAKİ HERKESİN GELECEĞİNİ AYDINLATAN BİR IŞIK YAKMIŞTI"

Sultan Alparslan, Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil Rum'u, Ermeni'si, Yahudi'siyle Anadolu'daki herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştı.

"YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHUEKBER ALLAHUEKBER"

Nasıl anlatıyor şair bu destanı? 'Naramızdır bugün gök gürültüsü. Kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi atlarımın nal parıltısı kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah bismillah, Allahuekber, Allahuekber."