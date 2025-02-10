Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya\'da

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak Malezya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek. Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. - KUALA LUMPUR