Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

16.08.2022 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustaa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustaa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Abdullah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abdullah Şah, başbaşa görüşecek ve sonrasında resmi akşam yemeği törenine katılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Malezya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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