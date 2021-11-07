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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum

07.11.2021 18:53

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda 'sancak tevdi töreni' gerçekleştirildi. Törene telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'e seslenerek "Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" açıklamalarında bulundu.

Başkale'de bulunan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki 'sancak tevdi töreni' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla katıldı. Erdoğan, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir. Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" dedi.

Sancak teslim törenine Cumhurbaşkanı'nın sözleri damga vurdu: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum

MEHMETÇİK'E HİTAP ETTİ

Van'ın Başkale ilçesindeki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki 'sancak tevdi töreni' gerçekleştirildi. Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6'ıncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan Mehmetçik'e hitap etti.

Sancak teslim törenine Cumhurbaşkanı'nın sözleri damga vurdu: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum

"NASIL SAHİP ÇIKACAĞINIZI BİLİYORUM"

Erdoğan, sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir" dedi. Bu törenleri anlamlı ve değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanı'ma, Genelkurmay Başkanı'ma, Kuvvet Komutanları'ma, İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Sancak teslim törenine Cumhurbaşkanı'nın sözleri damga vurdu: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum

Hudut Tugay Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçik, Başkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum - Son Dakika
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