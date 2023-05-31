Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Gündemlerinde iki konu başlığı vardı - Son Dakika
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Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Gündemlerinde iki konu başlığı vardı

31.05.2023 19:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımlar ve yeni kurulacak kabine ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

MASADA İKİ KONU BAŞLIĞI VARDI

İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. Görüşmede Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların ve yeni kurulacak kabinede görev alacak isimlerle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı öğrenildi.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi! Gündemlerinde iki konu başlığı vardı

KESİN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonucunu açıklamıştı. Kesin sonuçlara göre; AK Parti çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti durumunda. MHP'nin 50 milletvekili var. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki toplam milletvekili sayısı ise 323.

YENİ KABİNE CUMARTESİ

Yemin törenleri ve kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim de netleşti. Milletvekilleri cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumartesi günü yemin edecek. Aynı gün yeni kabinenin de açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Gündemlerinde iki konu başlığı vardı - Son Dakika


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